Хватит терпеть: сотрудники Google тайно создали профсоюз

Согласно статье и обзору в New York Times, группа из 226 инженеров и других сотрудников Google сформировала профсоюз. Он называется "Союз рабочих Alphabet". Организация связана с "Работниками связи Америки" и была тайно создана в течение последнего года или около того.

Сотрудники Google создали профсоюз. Фото: News York News Times

"Мы объединяемся — временные сотрудники, поставщики, подрядчики и штатные сотрудники — чтобы создать единый рабочий голос. Мы хотим, чтобы Alphabet была компанией, в которой работники имеют право голоса при принятии решений, которые влияют на нас и общество, в котором мы живем ", — написали Парул Коул и Чуи Шоу, исполнительный председатель и вице-председатель Союза рабочих Alphabet.

Профсоюз представляет собой незначительное меньшинство из 260 000 сотрудников компании и подрядчиков. Однако, в отличие от традиционных профсоюзов, новая группа не будет просто вести переговоры по контрактам, а будет выступать за более справедливую рабочую среду.

Профсоюз работников Alphabet "будет открыт для всех сотрудников Alphabet, независимо от их классификации", — заявили участники профсоюза, добавив, что половина сотрудников Google — временные работники, поставщики и подрядчики, которые часто получают более низкую зарплату, меньше льгот и меньше стабильности.

В ответ на новости о создании профсоюза, уполномоченный представитель Google заявил: "Мы всегда работали над созданием благоприятных и полезных рабочих мест для нашей рабочей силы. Конечно, наши сотрудники защищают трудовые права, которые мы поддерживаем. Но, как мы всегда делали, мы продолжим напрямую взаимодействовать со всеми нашими сотрудниками".

Как сообщало издание "Комментарии", Google тестирует новую функцию для пользователей соцсетей.









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