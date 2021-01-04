Хватит терпеть: сотрудники Google тайно создали профсоюз

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Павел Зинченко
Согласно статье и обзору в New York Times, группа из 226 инженеров и других сотрудников Google сформировала профсоюз. Он называется "Союз рабочих Alphabet". Организация связана с "Работниками связи Америки" и была тайно создана в течение последнего года или около того.
Сотрудники Google создали профсоюз. Фото: News York News Times
Профсоюз представляет собой незначительное меньшинство из 260 000 сотрудников компании и подрядчиков. Однако, в отличие от традиционных профсоюзов, новая группа не будет просто вести переговоры по контрактам, а будет выступать за более справедливую рабочую среду.
Профсоюз работников Alphabet "будет открыт для всех сотрудников Alphabet, независимо от их классификации", — заявили участники профсоюза, добавив, что половина сотрудников Google — временные работники, поставщики и подрядчики, которые часто получают более низкую зарплату, меньше льгот и меньше стабильности.
Как сообщало издание "Комментарии", Google тестирует новую функцию для пользователей соцсетей.
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