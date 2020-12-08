Huawei запустит первого виртуального помощника в своем магазине

6 декабря 2020 года Huawei официально открыла свой новый флагманский магазин в Чэнду, Китай. Это третий флагманский магазин Huawei, открытый в 2020 году и предлагающий потребителям различные услуги.

ФОТО: Huawei Central

Huawei впервые представила AR Panda, которую люди могут видеть, используя свой смартфон, взаимодействуя с деталями магазина. AR Panda также может работать в качестве вашего продавца-консультанта, знакомя с различными продуктами Huawei и проводя вас по всему флагманскому магазину.

Помимо покупки новых продуктов, этот новый флагманский магазин Huawei предлагает потребителям испытать новые "умные" продукты и различные потребительские товары. К ним относятся очистители воздуха, подметальные машины, интеллектуальные шкафы для обуви и другие важные устройства для "умного" дома.

Кроме того, Huawei также предлагает набор аксессуаров других брендов в сочетании с облачными сервисами для повышения качества обслуживания клиентов. Согласно информации, недавний запуск серии смартфонов Huawei Mate 40 вызвал массовый отклик покупателей в Китае и заставил Huawei увеличить свое присутствие в стране. Поэтому Huawei решила открыть новые офлайн-магазины, чтобы продвигать офлайн-бронирования и увеличивать объем продаж на рынке.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei предложит вознаграждение разрабочикам инди-игр. Инди-игры, которые публикуются в AppGallery через портал Unity Distribution Portal, смогли претендовать на получение специальных грантов. Например, некоторым были предоставлено 85% дохода от IAP в течение первых двух лет. Кроме того, 30 лучших инди-проектов получат 1000 евро на счет рекламной платформы Huawei.

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