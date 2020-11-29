Huawei предложит вознаграждение разрабочикам инди-игр

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Павел Зинченко
Китайская компания Huawei предложит поддержку разработчикам инди-игр, использующим ее платформу распространения приложений AppGallery. Дополнительная помощь включает пул цен в 30 000 евро (35 681 доллар США), а также техническую поддержку VIP и новый раздел для инди-игр.
ФОТО: Pocket Gamer
Инди-игры, которые публикуются в AppGallery через портал Unity Distribution Portal с 19 ноября по 4 декабря, могут претендовать на получение специальных грантов. Например, некоторым может быть предоставлено 85% дохода от IAP в течение первых двух лет. Кроме того, 30 лучших инди-проектов получат 1000 евро на счет рекламной платформы Huawei.
Вице-президент Huawei по потребительским мобильным услугам в Европе д-р Хайме Гонсало заявил, что эта инициатива является важным шагом в постоянном стремлении Huawei к инвестированию в сообщество разработчиков.
"Индустрия мобильных игр продемонстрировала невероятный рост за последние несколько лет, и мы рады, что можем поддержать большее количество независимых разработчиков и студий в выводе их игр на рынок" — сообщил Гонсало.
Как сообщало издание "Комментарии", главным конкурентом Huawei станет ее же суббренд.
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