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Huawei предложит вознаграждение разрабочикам инди-игр

Новая инициатива Huawei станет важным шагом к инвестированию в сообщество разработчиков

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Китайская компания Huawei предложит поддержку разработчикам инди-игр, использующим ее платформу распространения приложений AppGallery. Дополнительная помощь включает пул цен в 30 000 евро (35 681 доллар США), а также техническую поддержку VIP и новый раздел для инди-игр.

Huawei предложит вознаграждение разрабочикам инди-игр

ФОТО: Pocket Gamer

Инди-игры, которые публикуются в AppGallery через портал Unity Distribution Portal с 19 ноября по 4 декабря, могут претендовать на получение специальных грантов. Например, некоторым может быть предоставлено 85% дохода от IAP в течение первых двух лет. Кроме того, 30 лучших инди-проектов получат 1000 евро на счет рекламной платформы Huawei.

Вице-президент Huawei по потребительским мобильным услугам в Европе д-р Хайме Гонсало заявил, что эта инициатива является важным шагом в постоянном стремлении Huawei к инвестированию в сообщество разработчиков.

"Индустрия мобильных игр продемонстрировала невероятный рост за последние несколько лет, и мы рады, что можем поддержать большее количество независимых разработчиков и студий в выводе их игр на рынок" — сообщил Гонсало.

Как сообщало издание "Комментарии", главным конкурентом Huawei станет ее же суббренд.


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Источник: https://www.pocketgamer.biz/news/75165/huawei-is-offering-support-to-indie-game-devs-through-appgallery/#:~:text=Huawei%20is%20offering%20support%20to%20indie%20game%20devs%20through%20AppGallery,-November%2026th%2C%202020&text=Huawei%20will%20offer%20sup
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