Huawei предоставила бета-версию своей операционной системы

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Павел Зинченко
16 декабря 2020 года Huawei запустила мобильную бета-версию HarmonyOS 2.0 для разработчиков и начала свой путь по внедрению этой новой мобильной операционной системы на смартфоны, а также на другие устройства в интеллектуальной экосистеме Huawei.
ФОТО: 808.media
Кроме того, разработчик поделился видео на Weibo, демонстрирующим HarmonyOS 2.0, находящуюся в Huawei P40. Согласно видео, пользовательский интерфейс (включая домашний экран и меню) мобильной бета-версии HarmonyOS 2.0 аналогичен EMUI 11, но пользовательский интерфейс HarmonyOS 2.0 кажется более плавным, чем EMUI.
Кроме того, в разделе меню "О программе" смартфона отображается вся необходимая информация о HarmonyOS, а также сведения о ядре и версии программного обеспечения. Из-за бета-разработки Huawei, вероятно, решила протестировать возможности программного обеспечения с пользовательским интерфейсом EMUI 11 и может представить новый UI/UX со стабильным выпуском HarmonyOS 2.0 на смартфонах в 2021 году.
Как сообщало издание "Комментарии", Huawei запустит первого виртуального помощника в своем магазине. Huawei впервые представила AR Panda, которую люди могут видеть, используя свой смартфон, взаимодействуя с деталями магазина. AR Panda также может работать в качестве вашего продавца-консультанта, знакомя с различными продуктами Huawei и проводя вас по всему флагманскому магазину. Помимо покупки новых продуктов, этот новый флагманский магазин Huawei также предлагает потребителям испытать новые "умные" продукты и различные потребительские товары.
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