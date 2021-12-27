logo

BTC/USD

50831.89

ETH/USD

4066.75

LTC/USD

157.18

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Хакеры распространяют вирус на Telegram-каналах о криптовалюте
commentss НОВОСТИ Все новости

Хакеры распространяют вирус на Telegram-каналах о криптовалюте

Эксперты предупреждают об атаках неизвестных, которые посредством вируса похищают данные, необходимые для доступа в криптовалютный кошелек

сегодня, 12:18
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

В команде исследователей SafeGuard Cyber Division Seven заявили о том, что хакеры научились похищать данные, необходимые, чтобы получить доступ к криптовалютным кошелькам. И для этого они используют мессенджер – Тelegram. Об этом эксперты написали в блоге на сайте SafeGuard Cyber Division Seven.

Хакеры распространяют вирус на Telegram-каналах о криптовалюте

Хакеры взламывают криптокошельки. Фото из открытых источников

В первую очередь исследователи советуют отключить автоматическую загрузку файлов в Тelegram. Ибо именно через мессенджер хакеры рассылают вредоносный вирус Echelon, способный скачать ваш логин и пароль к криптовалютному кошельку. В частности, атакуются подписчики каналов в Telegram, посвященных цифровым валютам. Поэтому ваш гаджет может автоматически скачать вредоносный вирус без вашего ведома.

"Учитывая, как именно преступники используют эту вредоносную программу, то мы сделали вывод, что это четко координированная киберкампания, которая направлена в основном на новеньких или наивных пользователей Telegram-каналов", — пишут в своем отчете исследователи.

Эксперты даже обнаружили аккаунт, который и пытается залезать в чужие кошельки. Его имя – "Smokes Night". Сейчас неизвестно, насколько эффективно работали хакеры, и что им  у кого удалось украсть. Но все равно советуют осторожничать в Тelegram: скрыть свой номер телефона и возможность приглашать в группы.

Напомним, владельцы криптовалютных кошельков зачастую остаются беззащитными от взломов хакеров. Это недавно, в августе этого года, продемонстрировал один из преступников, показательно похитив 611 млн долларов в разных криптовалютах, а затем вернул деньги на место.

Читайте также: Украинец привез из ОАЭ четыре чемодана с новейшей моделью iPhone: таможенники в шоке


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.safeguardcyber.com/blog/echelon-malware-crypto-wallet-stealer-malware
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!