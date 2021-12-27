Хакеры распространяют вирус на Telegram-каналах о криптовалюте

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Людмила Слободенюк
В команде исследователей SafeGuard Cyber Division Seven заявили о том, что хакеры научились похищать данные, необходимые, чтобы получить доступ к криптовалютным кошелькам. И для этого они используют мессенджер – Тelegram. Об этом эксперты написали в блоге на сайте SafeGuard Cyber Division Seven.
Хакеры взламывают криптокошельки. Фото из открытых источников
В первую очередь исследователи советуют отключить автоматическую загрузку файлов в Тelegram. Ибо именно через мессенджер хакеры рассылают вредоносный вирус Echelon, способный скачать ваш логин и пароль к криптовалютному кошельку. В частности, атакуются подписчики каналов в Telegram, посвященных цифровым валютам. Поэтому ваш гаджет может автоматически скачать вредоносный вирус без вашего ведома.
Эксперты даже обнаружили аккаунт, который и пытается залезать в чужие кошельки. Его имя – "Smokes Night". Сейчас неизвестно, насколько эффективно работали хакеры, и что им у кого удалось украсть. Но все равно советуют осторожничать в Тelegram: скрыть свой номер телефона и возможность приглашать в группы.
Напомним, владельцы криптовалютных кошельков зачастую остаются беззащитными от взломов хакеров. Это недавно, в августе этого года, продемонстрировал один из преступников, показательно похитив 611 млн долларов в разных криптовалютах, а затем вернул деньги на место.
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