Хакеры распространяют вирус на Telegram-каналах о криптовалюте

В команде исследователей SafeGuard Cyber Division Seven заявили о том, что хакеры научились похищать данные, необходимые, чтобы получить доступ к криптовалютным кошелькам. И для этого они используют мессенджер – Тelegram. Об этом эксперты написали в блоге на сайте SafeGuard Cyber Division Seven.

Хакеры взламывают криптокошельки. Фото из открытых источников

В первую очередь исследователи советуют отключить автоматическую загрузку файлов в Тelegram. Ибо именно через мессенджер хакеры рассылают вредоносный вирус Echelon, способный скачать ваш логин и пароль к криптовалютному кошельку. В частности, атакуются подписчики каналов в Telegram, посвященных цифровым валютам. Поэтому ваш гаджет может автоматически скачать вредоносный вирус без вашего ведома.



"Учитывая, как именно преступники используют эту вредоносную программу, то мы сделали вывод, что это четко координированная киберкампания, которая направлена в основном на новеньких или наивных пользователей Telegram-каналов", — пишут в своем отчете исследователи.

Эксперты даже обнаружили аккаунт, который и пытается залезать в чужие кошельки. Его имя – "Smokes Night". Сейчас неизвестно, насколько эффективно работали хакеры, и что им у кого удалось украсть. Но все равно советуют осторожничать в Тelegram: скрыть свой номер телефона и возможность приглашать в группы.

Напомним, владельцы криптовалютных кошельков зачастую остаются беззащитными от взломов хакеров. Это недавно, в августе этого года, продемонстрировал один из преступников, показательно похитив 611 млн долларов в разных криптовалютах, а затем вернул деньги на место.



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