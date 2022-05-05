Гумпомощь без очередей: в Украине заработала таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов

Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) запустила сервис предоставления таможенной Е-декларация для гуманитарных грузов.

Таможенное Е-декларирование гуманитарных грузов ускорит их ввоз на территорию Украины и будет способствовать уменьшению очередей. Фото: ГТСУ

Как сообщает пресс-центр ГТСУ, таможенное Е-декларирование гуманитарных грузов ускорит ввоз груза на территорию Украины и будет способствовать уменьшению очередей в таможенных пунктах.

В ведомстве отмечают, что Е-декларацию можно заранее заполнить из любой страны.

При этом, все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту.

После получения декларации необходимо распечатать ее и подписать. Распечатанную и подписанную декларацию нужно передать представителю таможни во время прохождения украинской границы.

Гражданам Украины, пользующимся электронными сервисами электронная подпись, BankID, MobileID, оформление таможенной Е-декларации гуманитарного груза можно также сделать через Личный кабинет на Едином государственном информационном web-портале "Единое окно для международной торговли".

Сервис разработан при поддержке Офиса Президента Украины и Государственной таможенной службы Украины.

Напомним, Кабинет Министров Украины упростил правила для ввоза гуманитарной помощи в страну путем предоставления представления товаросопроводительных документов или декларации на таможне.

Правительство планирует создать четыре фонда, из которых будут израсходованы средства на восстановление Украины: 1-й фонд для восстановления инфраструктуры и разрушенного имущества; 2-й фонд – для восстановления и трансформации экономики, 3-й – для обслуживания и погашения долга, 4-й фонд поддержки пострадавшего бизнеса.







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