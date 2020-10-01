kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10615.65

ETH/USD

352.92

LTC/USD

46.24

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Граждане Евросоюза будут путешествовать по единому мобильному проездному
commentss НОВОСТИ Все новости

Граждане Евросоюза будут путешествовать по единому мобильному проездному

Новые проездные доступны для неевропейских и европейских граждан, а также периодически проверяются системой Eurail

1 октября 2020, 18:05
Автор:

Павел Зинченко

Мобильные проездные Eurail или Interrail, которые доступны для неевропейских и европейских граждан соответственно, можно приобрести за 11 месяцев до начала поездки, и путешественники могут выбрать дату начала, когда они будут готовы отправиться в путь. Об этом сообщает IRJ.

Граждане Евросоюза будут путешествовать по единому мобильному проездному

Разработка пропуска включала объединение систем и процессов более 35 операторов в единое цифровое решение с учетом сложности гибкого дневного билета для нескольких стран.

Проездные, которые были доступны в онлайн-магазинах Eurail и Interrail с 21 сентября, можно добавить на мобильный телефон через приложение Rail Planner, которое позволяет пассажирам планировать свое путешествие и отслеживать свои поездки.

Мобильный пропуск улучшает проверку билетов, поскольку пассажирам больше не нужно заполнять бумажный дневник путешествий, вместо этого добавляя поездки из планировщика приложения в мобильный проездной перед посадкой на ​​поезд. Затем пассажиры показывают свой мобильный билет бортовому персоналу, который может подтвердить проездной, визуально проверив маршрут и отсканировав штрих-код в приложении.

Цифровой пропуск периодически проверяется системой Eurail, чтобы гарантировать его действительность и предотвратить мошенничество, то есть пассажиры должны быть онлайн не реже одного раза в три дня. Eurail запустила предварительное предложение, позволяющее обменивать или возвращать все мобильные проездные Eurail и Interrail, приобретенные в сентябре и октябре, без дополнительных затрат, если путешественники откладывают или отменяют поездку.

Как сообщало издание "Комментарии", Европейский Союз работает над Законом о цифровых услугах.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости