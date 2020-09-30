Европейский Союз работает над Законом о цифровых услугах

Европейский Союз готовится заставить крупные технологические компании делиться своими огромными массивами данных о клиентах с более мелкими конкурентами, согласно раннему проекту своего положения Закона о цифровых услугах. Об этом сообщает издание Financial Times.



По мнению европейских парламентариев, такие компании, как Amazon или Google не должны использовать данные, собранные на своих платформах для собственной коммерческой деятельности, если только они не сделают их доступным для бизнес-пользователей, ведущих ту же коммерческую деятельность.



Закон о цифровых услугах, который ожидается к концу этого года, станет первым серьезным пересмотром подхода ЕС к регулированию Интернета за два последних десятилетия. Брюссель надеется установить мировые стандарты для цифровой экономики и воспользоваться устойчивыми преимуществами больших технологий.



Ранее в этом месяце Тьерри Бретон, французский комиссар по внутреннему рынку, сообщил Financial Times, что ЕС готовит черный список моделей поведения, которые так называемые привратные платформы будут вынуждены исключить из своей деловой практики. В феврале Маргрет Вестагер, исполнительный вице-президент, отвечающаю за регулирование больших технологий, предупредила, что доминирующие игроки будут вынуждены открыть свои данные для более мелких конкурентов.

Как сообщало издание "Комментарии", Европейский Союз существенно продлил режим киберсанкций.

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