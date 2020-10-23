Google закрывает популярное онлайн-хранилище для музыки

Компания Google наконец принялась за решительные действия относительно некоторых своих приложений и официально удалила сервис потокового вещания музыки и подкастов Google Play Music. В условиях того, что Google Play Music прекращает функционировать, пользователям необходимо выполнить переход на YouTube Music. Об этом сообщает информационное издание GSMarena.

Google Play Music будет удален

Также есть кнопка "Управление данными", которая переводит пользователей на веб-сайт GPM и позволяет им загрузить полную библиотеку и удалить ее позже. Они также могут удалить свою историю рекомендаций.

Однако, если у пользователей есть песни, загруженные на их устройства, им придется либо удалить приложение Google Play Music, либо, по крайней мере, очистить данные пользователя и кеш в подменю информации о приложении.

Google Play Music запустили в 2011 году, однако в Украине он стал доступен только в 2014 году. О том, что Google закроет сервис Google Play Music стало известно в 2018 году.

Как сообщало издание "Комментарии", Google высказалась по поводу поданого против нее антиконкурентного иска.

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