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Google закрывает популярное онлайн-хранилище для музыки

О том, что Google Play Music закроют, стало известно еще в 2018 году

сегодня, 16:14
Автор:

Павел Зинченко

Компания Google наконец принялась за решительные действия относительно некоторых своих приложений и официально удалила сервис потокового вещания музыки и подкастов Google Play Music. В условиях того, что Google Play Music прекращает функционировать, пользователям необходимо выполнить переход на YouTube Music. Об этом сообщает информационное издание GSMarena.

Google закрывает популярное онлайн-хранилище для музыки

Google Play Music будет удален

Также есть кнопка "Управление данными", которая переводит пользователей на веб-сайт GPM и позволяет им загрузить полную библиотеку и удалить ее позже. Они также могут удалить свою историю рекомендаций.

Однако, если у пользователей есть песни, загруженные на их устройства, им придется либо удалить приложение Google Play Music, либо, по крайней мере, очистить данные пользователя и кеш в подменю информации о приложении.

Google Play Music запустили в 2011 году, однако в Украине он стал доступен только в 2014 году. О том, что Google закроет сервис Google Play Music стало известно в 2018 году.

Как сообщало издание "Комментарии", Google высказалась по поводу поданого против нее антиконкурентного иска.


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