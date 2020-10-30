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Google Play начнет сравнивать игры и приложения

Новая функция пребывает в тестовом режиме, будет ли она развернута более широко пока неизвестно

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Google Play экспериментирует с новой функцией для сравнения двух или более приложений по их функциям. Раздел "Сравнить приложения" отображается в списке отдельных приложений внизу страницы и отображает другие похожие популярные приложения. Об этом сообщает издание Gadget 360.
Сравнения основаны на таких функциях, как простота использования, возможность играть в автономном режиме, качество изображения, элементы управления, а также на том, будет ли конкретное приложение транслировать контент. Эта функция сейчас доступна только для ограниченных пользователей.
Android Police сообщила о тестировании функции сравнения приложений в магазине Google Play. Пока нет информации о том, будет ли Google разворачивать эту функцию более широко, поскольку сейчас она находится на стадии тестирования. Приложения Compare были замечены в Play Store версии 22.4.28, но не для всех пользователей. Они отображается как раздел в формате боковой прокрутки.
Сравнение приложений будет полезной функцией, поскольку она даст возможность пользователям напрямую сравнивать различные функции в приложении и решать, какие из них загрузить соответствующим образом. Это избавит пользователей от необходимости открывать каждый список приложений по отдельности и проверять предлагаемые им функции, а также от загрузки нескольких приложений одновременно и проверки их состояния.

Google Play начнет сравнивать игры и приложения

Google Play начнет сравнивать приложения


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