logo

BTC/USD

20214.32

ETH/USD

1571.93

LTC/USD

54.59

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Франция использовала искусственный интеллект и собрала 10 млн налогов дополнительно
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция использовала искусственный интеллект и собрала 10 млн налогов дополнительно

Искусственный интеллект все больше входит во все сферы жизни. Французы нашли ему интересное практическое применение.

сегодня, 22:44
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Искусственный интеллект помогает выявлять тысячи незадекларированных частных бассейнов во Франции. Затем налоговики посылают соответствующие запросы на уплату налога.

Франция использовала искусственный интеллект и собрала 10 млн налогов дополнительно

Франция использовала искусственный интеллект и собрала 10 млн налогов. Фото из открытых источников

Во Франции действует интересный налог на бассейны. Наличие бассейна на участке увеличивает цену недвижимости. Именно поэтому французы ее облагают налогом отдельно.

Большинство французов покупают дома, а затем у них обустраивают водный резервуар для купания. Часть жителей страны делает это специально, в то время как большинство людей даже не подозревают о том, что нужно сообщать в офис налоговой о новом бассейне.

Именно с такой проблемой столкнулась фискальная служба Франции, они не знали, как найти эти скрытые бассейны.

Появилось новое технологическое решение – искусственный интеллект. Французская налоговая получила доступ к искусственному интеллекту, благодаря чему обнаружила более 20 тыс. незадекларированных бассейнов. Чиновники воспользовались технологиями Google и услугами консалтинговой компании Capgemini. В результате службе удалось разослать новые запросы на уплату налогов и собрать примерно 10 миллионов евро.

Первоначально искусственный интеллект использовался только в нескольких регионах, но теперь сотрудники службы говорят, что систему можно развернуть по всей стране.

По данным Statista, в 2020 году во Франции было более 3,2 миллионов частных бассейнов. Многие были созданы во время пандемии Covid-19, когда многие люди долгое время избегали контактов и работали удаленно.

Средний бассейн площадью около 30 квадратных метров облагается налогом в размере 200 евро в год. Налоговые органы говорят, что программное обеспечение искусственного интеллекта можно использовать для поиска незадекларированных пристроек к домам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об альтернативном налоговом законопроекте, который должен был ввести налоги на газированные напитки.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/aug/29/french-tax-officials-use-ai-to-spot-20000-undeclared-pools
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!