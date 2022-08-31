Франция использовала искусственный интеллект и собрала 10 млн налогов дополнительно

Искусственный интеллект помогает выявлять тысячи незадекларированных частных бассейнов во Франции. Затем налоговики посылают соответствующие запросы на уплату налога.

Франция использовала искусственный интеллект и собрала 10 млн налогов. Фото из открытых источников

Во Франции действует интересный налог на бассейны. Наличие бассейна на участке увеличивает цену недвижимости. Именно поэтому французы ее облагают налогом отдельно.

Большинство французов покупают дома, а затем у них обустраивают водный резервуар для купания. Часть жителей страны делает это специально, в то время как большинство людей даже не подозревают о том, что нужно сообщать в офис налоговой о новом бассейне.

Именно с такой проблемой столкнулась фискальная служба Франции, они не знали, как найти эти скрытые бассейны.

Появилось новое технологическое решение – искусственный интеллект. Французская налоговая получила доступ к искусственному интеллекту, благодаря чему обнаружила более 20 тыс. незадекларированных бассейнов. Чиновники воспользовались технологиями Google и услугами консалтинговой компании Capgemini. В результате службе удалось разослать новые запросы на уплату налогов и собрать примерно 10 миллионов евро.

Первоначально искусственный интеллект использовался только в нескольких регионах, но теперь сотрудники службы говорят, что систему можно развернуть по всей стране.

По данным Statista, в 2020 году во Франции было более 3,2 миллионов частных бассейнов. Многие были созданы во время пандемии Covid-19, когда многие люди долгое время избегали контактов и работали удаленно.

Средний бассейн площадью около 30 квадратных метров облагается налогом в размере 200 евро в год. Налоговые органы говорят, что программное обеспечение искусственного интеллекта можно использовать для поиска незадекларированных пристроек к домам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об альтернативном налоговом законопроекте, который должен был ввести налоги на газированные напитки.

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