Фотография сделана человеком победила на конкурсе изображений созданных искусственным интеллектом

Фотограф Майлз Эстрей сделал необычную фотографию фламинго и решил отправить ее для участия в конкурсе изображений созданных искусственным интеллектом. Фотограф не ожидал, что его фотография победит в одной из категорий конкурса.



Фотография Майлза Эстрея, победившая на конкурсе ИИ-изображений

Искусственный интеллект иногда может создавать удивительные и характерные для него изображения с некоторыми ошибками. Фотография фламинго Майлза Эстрея похожа на подобные картинки и выглядит как розовый шар перьев с лапами.

Взглянув на свое фото Майлз вспомнил случай, когда в прошлом году на одном из конкурсов выиграл фотограф, создавший свою работу с помощью искусственного интеллекта. Майлз решил сделать наоборот и отправить настоящее фото на конкурс изображений созданных ИИ.

"Моя работа, flamingone, была идеальным кандидатом. Это сюрреалистично, и трудно представить такой снимок, но все же он настоящий", – рассказал фотограф.

Майлз Эстрей подал фото на конкурс 1839 Awards' Color Photography Contest, где среди жюри были такие известные компании как Christie's, Getty Images, New York Times и другие.

И неожиданно фотография Майлза одержала победу в категории People's Choice Award, а также заняла третье место в общем конкурсе изображений, созданных искусственным интеллектом.

Лишь после оглашения результатов автор рассказал, что это не графика, сделанная с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, а настоящая фотография. Майлз заявил, что успех его фотографии доказывает, что "контент, созданный человеком, не потерял своей важности, матушка-природа и ее интерпретация людьми все еще побеждают машины, а креативность и эмоции – это больше, чем просто ряд битов".

Жюри похвалило креативность фотографа, однако решило забрать награду и отдать ее другому участнику конкурса из-за нарушения правил.

"Это важное и своевременное заявление. Однако мы не хотим, чтобы этот инцидент помешал художникам присылать работы, созданные с помощью ИИ", — объяснила организатор конкурса Лили Файерман.

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