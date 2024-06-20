Фотография сделана человеком победила на конкурсе изображений созданных искусственным интеллектом

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Slava Kot
Фотограф Майлз Эстрей сделал необычную фотографию фламинго и решил отправить ее для участия в конкурсе изображений созданных искусственным интеллектом. Фотограф не ожидал, что его фотография победит в одной из категорий конкурса.
Фотография Майлза Эстрея, победившая на конкурсе ИИ-изображений
Искусственный интеллект иногда может создавать удивительные и характерные для него изображения с некоторыми ошибками. Фотография фламинго Майлза Эстрея похожа на подобные картинки и выглядит как розовый шар перьев с лапами.
Взглянув на свое фото Майлз вспомнил случай, когда в прошлом году на одном из конкурсов выиграл фотограф, создавший свою работу с помощью искусственного интеллекта. Майлз решил сделать наоборот и отправить настоящее фото на конкурс изображений созданных ИИ.
Майлз Эстрей подал фото на конкурс 1839 Awards' Color Photography Contest, где среди жюри были такие известные компании как Christie's, Getty Images, New York Times и другие.
И неожиданно фотография Майлза одержала победу в категории People's Choice Award, а также заняла третье место в общем конкурсе изображений, созданных искусственным интеллектом.
Лишь после оглашения результатов автор рассказал, что это не графика, сделанная с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, а настоящая фотография. Майлз заявил, что успех его фотографии доказывает, что "контент, созданный человеком, не потерял своей важности, матушка-природа и ее интерпретация людьми все еще побеждают машины, а креативность и эмоции – это больше, чем просто ряд битов".
Жюри похвалило креативность фотографа, однако решило забрать награду и отдать ее другому участнику конкурса из-за нарушения правил.
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