Федоров назвал 5 обновлений в "Дия": изменения для ФЛП, моряков и водителей

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новых услугах, которые вскоре появятся в "Дия". Кроме того, само государственное приложение претерпевает большие изменения в обновлении дизайна. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Федорова для издания "24 Канал".

В "Дие" появятся новые услуги. Фото из открытых источников

19 декабря пройдет Diia Summit, на котором вице-премьер Михаил Федоров будет презентовать новые услуги в приложении "Дия".

Значительное изменение ожидается для ФЛПов. Федоров рассказал, что будет обновлена услуга регистрации, автоматическое закрытие и обновление данных по ФЛП. По словам министра, теперь в "Дие" можно будет за несколько кликов изменить кведы, контактную информацию или фамилию.

Новые услуги появятся для моряков. Обновление будет касаться улучшения получения необходимых документов, а также получит более широкий перечень званий, на которые можно будет предоставиться. По словам министра, эта услуга должна уменьшить коррупционную составляющую.

Совместно с МВД будет добавлена услуга перерегистрации авто. Федоров назвал эту услугу одной из самых сложных и указал, что она лишает МВД монополии на покупку и продажу автомобилей. Таким образом, покупать или продавать авто можно от человека к человеку.

Среди новых услуг появится еПредприниматель. Это сервис, объединяющий 8 услуг и позволяющий получить необходимую информацию за один клик. Таким образом, не нужно будет искать информацию на других сайтах или посещать государственные учреждения.



Также министр рассказал, что будет обновлена карта укрытий и пунктов несокрушимости. Модернизация включает фотографии пунктов, информацию о том, чем они обеспечены, а также возможность оставить отзыв.

Отдельно Михаил Федоров рассказал об обновлении дизайна в "Дие". Министр объясняет, что в настоящее время в приложении добавилось много новых услуг, поэтому нужно сделать "Дию" более удобной для пользователей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Федоров объяснил ситуацию с вручением повесток для мобилизации в Украине через приложение "Дия".