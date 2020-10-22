Facebook запускает собственное приложение для романтических знакомств

Facebook Dating, конкурент социальной сети Tinder и другим приложениям для знакомств, запускается сегодня в Европе после долгой задержки с запланированным дебютом в День святого Валентина. Об этом сообщает The Verge.

Facebook запускает приложения для знакомств

Служба знакомств предлагает те же функции в Европе, что и в США, используя существующий профиль, который был создан на Facebook, для поиска потенциальных совпадений. Facebook адаптирует эти совпадения с предпочтениями пользователя, активностью в Facebook, а также группами и событиями.

Хотя сервис по-прежнему отображается только в виде вкладки в мобильном приложении Facebook, он глубоко интегрирован с остальными продуктами социального гиганта. Профиль может извлекать истории и фотографии из Instagram, пользователь может инициировать видеозвонки в Messenger из чатов, а функция Secret Crush ищет потенциальные совпадения как среди подписчиков в Instagram, так и среди друзей в Facebook.

Facebook рекламирует функции конфиденциальности службы. Но тесная связь Facebook Dating с остальными продуктами компании вызвала опасения в прошлом. Еще в феврале Facebook решил отложить запуск сервиса после того, как регулирующие органы Ирландии не согласились со сроками запланированного запуска.

Компании, запускающие такие продукты, должны пройти проверку, называемую оценкой воздействия на обработку данных (DPIA) в рамках защиты GDPR Европейского Союза, и, как сообщается, Facebook слишком поздно проинформировал регулирующие органы о своих планах, что вызвало обеспокоенность по поводу соблюдения конфиденциальности данных.

После того, как проблема решена, Facebook Dating теперь предлагается в более чем 50 европейских странах.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook сможет переводить тексты с более чем 100 языков.

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