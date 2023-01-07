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Facebook забанил карикатуру на президента от популярного журнала. Что это за изображение

Facebook заблокировал карикатуру на президента США Джо Байдена от популярного британского издания The Spectator. Что это за изображение?

7 января 2023, 19:19
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Автор:

Slava Kot

Facebook отказался публиковать первую страницу британского журнала The Spectator с карикатурным изображением президента США Джо Байдена. Редактор издания Фрейзер Нельсон обратился за разъяснениями, однако алгоритмы Facebook не разрешили публикацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Spectator.

Facebook забанил карикатуру на президента от популярного журнала. Что это за изображение

Facebook заблокировал карикатуру на Джо Байдене. Фото из открытых источников

Британское издание сообщает, что недавно на их ресурсе был опубликован материал о наибольших угрозах для СМИ, среди которых было падение продаж газет и угроза цензуры ботов. Самое последнее произошло с журналом The Spectator. Facebook отказался публиковать обложку издания, на которой нарисован карикатурный президент США, показывающий 5 пальцев, однако на иллюстрации подпись, что Байден будет у власти еще 6 лет.

Редактор издания Фрейзер Нельсон уверяет, что это хорошая шутка, однако совсем не жестокая. В шутке подразумевалось, что президент США уже имеет достаточно почтенный возраст и иногда когнитивные способности покидают его. После повторного запроса в Facebook Нельсон снова получил отказ.

"Вы направили запрос на повторное рассмотрение вашего отклоненного объявления. Было определено, что оно все еще не соответствует нашим правилам по рекламе", — пишут в Facebook.

Редактор издания считает, что так работает цензура ботов и называет это настоящей проблемой. То есть машина сканирует данные объявления и использует алгоритмы, чтобы решить, могут ли пользователи Facebook "терпеть" изображение.

После нескольких обращений к менеджерам Facebook Фрейзеру Нельсону ответили, чтобы тот опубликовал снова изображение с президентом США. Редактору издания The Spectator снова пришел отказ.

"Процессы Facebook непрозрачны. Его цензурные боты работают по критериям, которые никому никогда не позволено знать", — заключает Фрейзер Нельсон.

Просмотреть заблокированное изображение от издания The Spectator можно ниже:

Facebook забанил карикатуру на президента от популярного журнала. Что это за изображение - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Facebook получил гигантский штраф европейских регуляторов.

Также "Комментарии" писали о том, как выглядели мировые политики в молодые годы, от Байдена до Шольца.



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Источник: https://www.spectator.co.uk/article/why-did-facebook-reject-the-spectators-joe-biden-cover/
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