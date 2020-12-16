Facebook развернул рекламную кампанию против Apple: что произошло

В среду Facebook напала на Apple в серии полностраничных газетных объявлений, заявив, что ожидаемые производителями iPhone изменения в мобильном программном обеспечении в отношении сбора данных и целевой рекламы вредны для малого бизнеса.

ФОТО: Axios

Рекламы, которые планируется разместить в New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, содержат заголовок "Мы ​​выступаем против Apple за малый бизнес во всем мире". Они сообщают о грядущих изменениях в операционной системе Apple iOS 14, которые ограничат возможность таких компаний как Facebook собирать данные о мобильных пользователях и предлагать им рекламу.

Facebook ранее сообщал инвесторам, что изменения Apple, которые должны вступить в силу в начале следующего года, приведут к серьезным препятствиям, поскольку большинство ее рекламодателей — малые предприятия. Apple все отрицает, обвинив Facebook в ноябре в "пренебрежении к конфиденциальности пользователей".

Рекламные объявления в газетах — это очередное событие в ожесточенной публичной битве между двумя самыми дорогими компаниями мира. Facebook неоднократно заявлял, что сборы Apple App Store и грядущие изменения iOS вредят малому бизнесу, пытающемуся оправиться от пандемии. Он использовал эти атаки, чтобы представить себя защитником таких пользователей, многие из которых полагаются на рекламные услуги Facebook для увеличения продаж.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг также подверг критике дорогие смартфоны Apple. После того как его компания присоединилась к группе, протестующей против 30%-ной платы Apple за покупки в приложениях для определенных сервисов, которые были переведены в интернет из-за пандемии, Apple заявила, что не пойдет на такое сокращение до конца 2020 года. В прошлом месяце она продлила этот отказ до июня 2021 г.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook начал массовую чистку профилей.

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