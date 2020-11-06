Facebook объявит победителя президентской гонки в США

Facebook планирует поместить имя победителя президентских выборов в США в топ Facebook и Instagram, как только это будет заявлено большинством СМИ. По словам представителя Facebook Тома Рейнольдса, компания также будет маркировать посты кандидатов в президенты со ссылкой на свой информационный центр для голосования.

Facebook назвет победителя выборов в США

Компания планирует "показывать имя кандидата в уведомлениях в верхней части Facebook и Instagram. В них будет сообщаться: "Предусмотрен президентский победитель — <имя> является предполагаемым победителем президентских выборов в США в 2020 году", — пояснил Рейнольдс в электронном письме.



Рейнольдс добавил, что Facebook будет полагаться на "мнение Reuters, а также на независимые службы средств массовой информации, включая ABC News, CBS News, Fox News, NBC News, CNN и Associated Press, чтобы определить, когда будет объявлен победитель на выборах президента".

Facebook ранее объявлял о нескольких шагах, которые он предпринимает перед 3 ноября, чтобы уменьшить распространение дезинформации на своих платформах. Со вторника компания ввела бессрочный запрет на политическую рекламу в США и заморозила продажи политической рекламы перед выборами, в частности запретив рекламу, в которой любой из кандидатов ложно сообщал о своей победе. В четверг Facebook удалил группу из 300 000 человек под названием "Остановить воровство" из-за "тревожных призывов к насилию со стороны членов группы" и заблокировал несколько хэштегов, связанных с необоснованными заявлениями о фальсификации результатов выборов.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook призывает пользователей к вакцинации против гриппа.

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