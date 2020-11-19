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Facebook обвиняют в принудительном возвращении сотрудников в офисы

Facebook заявляет, что большинство сотрудников выполняют свои обязанности на дому

сегодня, 15:34
Автор:

Павел Зинченко
Более 200 сотрудников Facebook по всему миру обвинили фирму в том, что она заставила модераторов контента вернуться в офис, несмотря на риски заражения коронавирусом. Претензии поступили в открытом письме, в котором говорилось, что фирма "напрасно рискует" жизнями сотрудников, чтобы сохранить прибыль.
Они призвали Facebook разрешить удаленную работу, а также предложить другие преимущества, такие как оплата за работу в опасных условиях. В открытом письме сотрудники заявили, что призыв вернуться в офис прозвучал после того, как попытки Facebook больше полагаться на искусственный интеллект при обнаружении проблемных сообщений не увенчались успехом. В свою очередь Facebook сообщил, что большинство обозревателей контента работают из дома.
"Хотя мы верим в открытый внутренний диалог, эти обсуждения должны быть честными. Большинство из этих 15 000 обозревателей глобального контента работали из дома и будут продолжать делать это на протяжении всей пандемии", — сказал представитель компании.
В августе Facebook сообщил, что сотрудники могут работать из дома до лета 2021 года. Но гигант социальных сетей полагается на тысячи подрядчиков, которые официально работают на другие компании, такие как Accenture и CPL, для выявления на сайте материалов, нарушающих его политику, таких как спам, жестокое обращение с детьми и дезинформация.
Как сообщало издание "Комментарии", в России хотят запретить Youtube, Twitter и Facebook за цензуру.

Facebook обвиняют в принудительном возвращении сотрудников в офисы

ФОТО: yahoo news


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Источник: https://www.bbc.com/news/business-54995797
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