Facebook обвиняют в принудительном возвращении сотрудников в офисы

Более 200 сотрудников Facebook по всему миру обвинили фирму в том, что она заставила модераторов контента вернуться в офис, несмотря на риски заражения коронавирусом. Претензии поступили в открытом письме, в котором говорилось, что фирма "напрасно рискует" жизнями сотрудников, чтобы сохранить прибыль.

Они призвали Facebook разрешить удаленную работу, а также предложить другие преимущества, такие как оплата за работу в опасных условиях. В открытом письме сотрудники заявили, что призыв вернуться в офис прозвучал после того, как попытки Facebook больше полагаться на искусственный интеллект при обнаружении проблемных сообщений не увенчались успехом. В свою очередь Facebook сообщил, что большинство обозревателей контента работают из дома.

"Хотя мы верим в открытый внутренний диалог, эти обсуждения должны быть честными. Большинство из этих 15 000 обозревателей глобального контента работали из дома и будут продолжать делать это на протяжении всей пандемии ", — сказал представитель компании.

В августе Facebook сообщил, что сотрудники могут работать из дома до лета 2021 года. Но гигант социальных сетей полагается на тысячи подрядчиков, которые официально работают на другие компании, такие как Accenture и CPL, для выявления на сайте материалов, нарушающих его политику, таких как спам, жестокое обращение с детьми и дезинформация.

ФОТО: yahoo news

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