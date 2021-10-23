Facebook обвинила украинца в крупной краже данных: что известно

Американская компания Facebook подала судебный иск на гражданина Украины. Об этом сообщает издание УНИАН.

Facebook. Фото из открытых источников

По утверждению представителей компании мужчина скомпилировал и продал общедоступные данные 178 миллионов пользователей на форуме.

Украинец нарушил "правила пользования платформой", которые запрещают пользователям делать что-либо незаконное с данными, получать данные с помощью автоматизированных средств и отправлять "данные платформы" куда-либо без согласия.

Как пишет издание, согласно жалобе Facebook, что была подана в северном округе американского штата Калифорния, данный гражданин использовал автоматизированный метод для привлечения идентификаторов пользователей и номеров телефонов у около 178 миллионов пользователей социальной сети.

Сообщается, что нарушитель торговал данными пользователей на ресурсе под названием Raid Forums.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что американская компания Facebook планирует изменить своё название. Согласно данным в средствах массовой информации, представители компании сделают соответствующее заявление уже на следующей неделе или раньше. Отмечается, что причин для ребрендинга может быть несколько.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Марк Цукерберг объявил об идее, которая стимулирует инженерию и программирования в Европе. Мегавселенная — новая идея Facebook с элементами виртуальной реальности. Сообщается, что проект требует 50 миллионов долларов стартовых инвестиций. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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