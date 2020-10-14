Facebook Messenger может похвастаться новым логотипом

Приложение для обмена сообщениями Facebook Messenger обновляет свой логотип и добавляет некоторые новые функции. Компания внедряет новые темы чата, помимо стикеров для селфи и режима исчезновения, в рамках своей инициативы по соединению пользователей Facebook с пользователями в Instagram. Об этом сообщает The Verge.

Facebook Messenger обновил логотип

Визуальное обновление предназначено для того, чтобы "отметить нашу дальнейшую эволюцию от простого способа сообщения друзьям в Facebook", — написал в своем блоге вице-президент по обмену сообщениями Стэн Чудновски. Значок заменяет сплошной синий цвет градиентом от синего к розовому, больше в стиле Instagram.

"Наш новый логотип отражает сдвиг в будущее обмена сообщениями, более динамичный, увлекательный и интегрированный способ оставаться на связи с людьми, с которыми вы близки", — добавляет Чудновски.

Обновления предусматривают появление селфи-стикеров, которые дают возможность пользователям добавлять значки к своим изображениям, а в режиме исчезновения чаты исчезают. Ожидается, что в ближайшее время межпрограммное общение с Instagram станет доступно пользователям Северной Америки.

Facebook объявил об обновлении в сентябре, как о крупнейшей интеграции обмена сообщениями. В то время как Messenger уже позволяет пользователям смотреть видео с друзьями, Facebook работает над дальнейшим подключением пользователей. Этот шаг является частью плана генерального директора Марка Цукерберга по сосредоточению большего внимания на частных коммуникациях, а не на публичных платформах.

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