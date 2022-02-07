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Facebook и Instagram могут закрыть в Европе: в чем причина

Новые европейские законы требуют, чтобы данные пользователей хранились и обрабатывались только на европейских серверах

сегодня, 13:16
Автор:

Денис Подставной
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В отчете, представленном Meta Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission; SEC), компания изложила сценарий, при котором ей придется закрыть социальные сети Facebook и Instagram в Европе. Об этом пишет издание IXBT.

Facebook и Instagram могут закрыть в Европе: в чем причина

Facebook и Instagram могут закрыть. Фото из открытых источников

В материале указывается, что в данный момент компания Meta обрабатывает и хранит данные о пользователях в Соединённых Штатах Америки и Европе. В Meta говорят, что обработка данных на разных континентах имеет решающее значение для ее бизнеса. Однако новые европейские законы требуют, чтобы хранение и обработка данных пользователей осуществлялась только на европейских серверах.

Как пишет СМИ, на данный момент Meta не соответствует новым европейским правилам, что теоретически может привести к тому, что такие популярные социальные сети, как Facebook и Instagram будут закрыты в Европе.

"Если новая трансатлантическая система передачи данных не будет принята, и мы не сможем продолжать полагаться на SCC или на другие альтернативные средства передачи данных из Европы в США, мы, вероятно, не сможем предложить ряд наших наиболее важных продуктов и сервисов, включая Facebook и Instagram, в Европе", — передает издание слова Меta, указанные в отчете. 

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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/02/07/meta-facebook-instagram.html
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