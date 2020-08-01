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Facebook и Google будут вынуждены платить за контент

СМИ получат возможность договариваться с техногигантами о компенсации за использование их контента

сегодня, 13:29
Автор:

Павел Зинченко
Facebook и Google будут вынуждены платить за контент

Австралия пытается ввести новые правила, согласно которым Facebook и Google будут платить средствам массовой информации за использование их новостного контента. Об этом сообщает издание CNN Business.

В пятницу регуляторы выпустили законопроект, который позволит австралийским издателям новостей договориться о компенсации с двумя техническими компаниями за то, что они делятся или демонстрируют материалы СМИ. Этот процесс предполагает участие независимого арбитра, который рассматривает предложения обеих сторон и решает вопрос в течение 45 рабочих дней.

Данный закон будет проходить этап общественных консультаций, после чего будет доработан и вынесен на рассмотрение австралийского парламента, где законодатели проголосуют относительно его принятия.

Итоги этого события, вероятно, будут внимательно отслеживаться по всему миру. Австралийский казначей Джош Фриденберг признал международное значение проекта на пресс-конференции в пятницу, назвав его знаковым шагом, который "привлечет внимание многих регулирующих органов и многих правительств по всему миру".

Фриденберг заявил, что шаг Австралии "впереди мира", хотя другие страны уже принимали соответствующие законы, чтобы заставить интернет-гигантов платить издателям, хотя и с ограниченным эффектом. На данный момент, Google и Facebook являются единственными технологическими компаниями, которые будут подчиняться новому регулированию. Но другие платформы могут быть добавлены в будущем, согласно информации ACCC.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook подает в суд на антимонопольный регулятор ЕС за чрезмерные запросы данных.


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