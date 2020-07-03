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Европейский Союз обеспокоен усилением влияния Google

Поглощение производителя смарт-часов усилит контроль Google за личными данными пользователей

сегодня, 10:46
Автор:

Павел Зинченко
Европейский Союз обеспокоен усилением влияния Google

Европейский Союз задается вопросом, не повлияет ли предложенное Google поглощение компании Fitbit на конкуренцию, и не даст ли техногиганту доступ к слишком большому количеству личных данных. Об этом сообщает BBC.

Fitbit производит часы для фитнеса, которые отслеживают частоту сердечных сокращений и уровень активности пользователя. Google заявил, что не будет использовать данные Fitbit для таргетирования рекламы и будет "прозрачным" в отношении собранных данных. Эта сделка поможет Google расширить свой бизнес носимых устройств и предложить свои "умные" часы под собственным брендом, чтобы конкурировать с Apple Watch.

Но некоторые обеспокоены тем, что у Google уже есть личная информация о многих людях, которые используют ее продукты.  Союз, в который входит 20 групп потребителей и защитников конфиденциальности, призвал заблокировать поглощение Fitbit компанией Google. В рамках своих действий против поглощения компания Privacy International заявила: "Мы не думаем, что какой-либо компании следует разрешать накапливать столь много личной информации о пользователях".

Регуляторы ЕС до 20 июля решат, разрешить ли сделку, или начать расследование. Они разослали подробные анкеты нескольким конкурентам Google и Fitbit, спрашивая, поставит ли их это поглощение в невыгодное положение. Антимонопольный орган Австралии также заявил, что имеет опасения по поводу сделки, и примет соответствующее решение в августе.

Как сообщало издание "Комментарии", Google приобрела известного производителя смарт-очков.


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