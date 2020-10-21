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Евродепутаты рассказали о новом законе, который коснется онлайн-платформ

Депутаты Европарламента рассказали о законе, который будет представлен в декабре

сегодня, 13:58
Автор:

Павел Зинченко
Европейский парламент призывает к созданию ориентированных на будущее правил в отношении цифровых услуг, включая онлайн-платформы и торговые площадки. Также депутаты призывают к созданию механизма борьбы с незаконным контентом в Интернете. Об этом сообщает European Parliament News.
Депутаты Европарламента одобрили два отдельных отчета о "законодательных инициативах", призывающих Комиссию устранить текущие недостатки в онлайн-среде в своем пакете Закона о цифровых услугах (DSA), который должен быть представлен в декабре.
Текущие правила ЕС для цифровых услуг остались в основном неизменными с момента принятия директивы об электронной торговле двадцать лет назад. С помощью грядущего пакета Европейский Союз стремится сформировать цифровую экономику на уровне ЕС, а также установить стандарты для остального мира, как это было сделано в отношении защиты данных.
По словам депутатов Европарламента, все поставщики цифровых услуг, учрежденные в третьих странах, должны придерживаться правил DSA, если их услуги также нацелены на потребителей или пользователей в ЕС.
Парламент призывает проводить четкое различие между незаконным контентом и вредоносным контентом (режим юридической ответственности должен касаться "незаконного контента" только в соответствии с определением в законодательстве ЕС или национальном законодательстве).
Предстоящий DSA должен также предоставлять право на анонимное использование цифровых услуг, когда это возможно. Наконец, чтобы обеспечить соблюдение новых правил, Комиссия должна оценить варианты создания европейского юридического лица для мониторинга и наложения штрафов.
Как сообщало издание "Комментарии", Еврокомиссия утвердила новую цифровую стратегию.

Евродепутаты рассказали о новом законе, который коснется онлайн-платформ

Европарламент примет закон о цифровых услугах


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