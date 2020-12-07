Ева, чай, май: названы самые популярные слова, которые используются в паролях

Компания CyberNews Investigation провела исследование, в ходе которого выяснила, какие слова пользователи чаще всего используют для создания паролей в Сети.

ФОТО: Из открытых источников

Исследователи проанализировали более 15 миллиардов паролей, два миллиарда из которых были уникальными. Выяснилось, что люди создают пароли, используя названия своих любимых напитков, продуктов, месяцев года, имен и даже ругательства.

Самым популярным именем, которое используют в паролях, оказалось Eva, на втором месте Alex, а также распространенным оказалось имя Anna. В целом имена при создании пароля использовало менее 1% пользователей.





По данным исследования, более 150 миллионов пользователей использовали ругательства в своих паролях. Из числа уникальных паролей это составляло 7%.

Исследователи также отметили любимые месяца, дни и сезоны пользователей, с помощью которых они пытались защитить данные. Так по данным компании, чаще всего в паролях встречается месяц май (may), время года лето (summer). А вот больше всего пользователи не любят субботу (Saturday). Этот день недели встречался в паролях реже всего.





Самым распространенным напитком, название которого используют в паролях, оказался чай (tea), а вот среди продуктов питания исследователи отметили мороженное (ice). В рейтинге самых популярных продуктов также оказался пирог, рыба, орехи, вода, масло и другие.





Наиболее популярным городом, с помощью которого люди пытаются защитить информацию, оказался Абу-Даби (abu). Не отстал в популярности и итальянский Рим (Rome).





Ранее "Комментарии" писали о 20 худших паролях, которые придумывают пользователи.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!