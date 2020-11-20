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ТОП-20 худших паролей 2020 года

Большая часть интернет-пользователей безответственно подходят к созданию паролей

сегодня, 16:15
Автор:

Кириєнко Анна

Иногда мы не слишком серьезно относимся к созданию паролей, хотя они защищают всю информацию о нас, в том числе и онлайн-кошельки.

ТОП-20 худших паролей 2020 года

Фото: Iphones

Необдуманные пароли легко сломать не только хакерам, но и другим людям, которые вас могут знать.

Факт того, что большинство людей не задумывается над созданием паролей, подтверждают разработчики NordPass — онлайн менеджера, который сохраняет и упорядочивает пароли своих пользователей. Чтобы отметить проблему и немного посмешить, они собрали 20 худших паролей, которые часто встречались у пользователей в 2020 году.

1) 123456

2) 123456789

3) picture1

4) password

5) 12345678

6) 111111

7) 123123

8) 12345

9) 1234567890

10) senha

11) 1234567

12) qwerty

13) abc123

14) Million2

15) 000000

16) 1234

17) iloveyou

18) aaron431

19) password1

20) qqww1122

Часто пользователи просто не желают запоминать сложные пароли. Но стоит вспомнить, чем надежней пароль, тем безопаснее вашим личным данным. Поэтому лучше придумать сложный вариант и записать его в блокноте, который всегда держите при себе или в приложении телефона.

Также сайт "Комментарии" сообщает, почему не стоит пользоваться отпечатком пальцев на телефоне.



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Источник: https://technoportal.com.ua/noviny/54493
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