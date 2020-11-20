ТОП-20 худших паролей 2020 года

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Кириєнко Анна
Иногда мы не слишком серьезно относимся к созданию паролей, хотя они защищают всю информацию о нас, в том числе и онлайн-кошельки.
Фото: Iphones
Необдуманные пароли легко сломать не только хакерам, но и другим людям, которые вас могут знать.
Факт того, что большинство людей не задумывается над созданием паролей, подтверждают разработчики NordPass — онлайн менеджера, который сохраняет и упорядочивает пароли своих пользователей. Чтобы отметить проблему и немного посмешить, они собрали 20 худших паролей, которые часто встречались у пользователей в 2020 году.
1) 123456
2) 123456789
3) picture1
4) password
5) 12345678
6) 111111
7) 123123
8) 12345
9) 1234567890
10) senha
11) 1234567
12) qwerty
13) abc123
14) Million2
15) 000000
16) 1234
17) iloveyou
18) aaron431
19) password1
20) qqww1122
Часто пользователи просто не желают запоминать сложные пароли. Но стоит вспомнить, чем надежней пароль, тем безопаснее вашим личным данным. Поэтому лучше придумать сложный вариант и записать его в блокноте, который всегда держите при себе или в приложении телефона.
Также сайт "Комментарии" сообщает, почему не стоит пользоваться отпечатком пальцев на телефоне.
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