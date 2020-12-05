Это покруче акваланга: в США создали удивительную пассажирскую субмарину

Покорив самые глубокие уголки океана с помощью своего "глубоководного лифта" DSV Limiting Factor и доставив во Вьетнам свою первую 24-местную туристическую подводную лодку DeepView, компания Triton снова обратила свое внимание на сектор роскоши с новой шестиместной подводной лодкой.

ФОТО: Pinterest

Модель 3300/6 названа так потому, что она достигла сертифицированного рейтинга глубины 1000 м и может перевозить шесть человек с удивительно близким к комфорту факсимиле. Triton достигает этого с помощью "самого большого в мире сферического акрилового прочного корпуса" — гигантского прозрачного пузыря диаметром 2,5 м в центре подлодки.

"Оптически совершенный" и свободный от искажений, этот пузырь предлагает панорамный вид с пятью передними сидениями. Как ни странно, а кресло пилота расположено за спиной у пассажиров. Triton оснастит субмарину и всего четырьмя сиденьями, если пассажиры захотят немного больше простора для ног. Субмарина оборудована кондиционером — обязательное условие для подводных лодок, где нехватка свежего воздуха, как правило, очень заметна, а обеденное меню необходимо тщательно спланировать до группового погружения.

Пассажиры входят и выходят через люк за пузырем, используя сиденье пилота в качестве стремянки. Пилот получает доступ к батарее датчиков и элементов управления.

Путь вниз может быть долгим, но 3300 футов — это всего лишь треть глубины места крушения Титаника. Тем не менее, это намного дальше, чем человек может пройти с аквалангом. Напомним, что рекорд самого глубокого погружения с аквалангом был установлен в 2014 году на глубине 307,6 м. Аквалангисту потребовалось всего 12 минут, чтобы опуститься так далеко, и 15 часов, чтобы снова подняться при безопасной декомпрессии. В герметичном пузыре 3300/6 таких проблем не будет, поскольку в нем достаточно воздуха и аккумулятора для более чем 10-часовых подводных экскурсий.

Как сообщало издание "Комментарии", Северная Корея обзавелась новой ракетной субмариной.





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