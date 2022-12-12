logo

BTC/USD

17016.38

ETH/USD

1254.00

LTC/USD

75.00

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Это конец эпохи для самолетов Boeing 747
commentss НОВОСТИ Все новости

Это конец эпохи для самолетов Boeing 747

С конвейера сошел последний культовый самолет Boeing 747, который на протяжении 35 лет был самым большим и вместительным пассажирским самолетом в мире.

сегодня, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Компания Boeing объявила, что последний реактивный самолет Boeing 747 сошел с конвейера. Спустя 53 года с момента первого полета было изготовлено 1570 самолетов в разных вариантах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter американской компании.

Это конец эпохи для самолетов Boeing 747

Boeing 747 компании Lufthansa. Фото: из открытых источников

В своих соцсетях компания Boeing поделилась информацией, что последний самолет Boeing 747 сошел с конвейера. Он попадет в швейцарскую логистическую компанию Kuehne+Nagel и будет использоваться как грузовой самолет.

На такое событие отреагировал и Илон Маск, который недавно был самым богатым человеком мира.

"Один из самых лучших самолетов", — написал американский бизнесмен.

Boeing 747 – один из самых популярных пассажирских самолетов в мире. Эта машина с характерным холмом является первым в мире самолетом, который смог перевозить до 600 пассажиров, что сделало конструкцию очень рентабельной. По крайней мере, для тех времен, когда люди еще не беспокоились о ресурсах ископаемого топлива, которые исчезают и растут в цене. Самолет мог развивать скорость до 1,1 км/ч и был самым вместительным и самым большим пассажирским самолетом 35 лет до начала эксплуатации Airbus A380 в 2005 году.

Это конец эпохи для самолетов Boeing 747 - фото 2

В настоящее время большинство самолетов Boeing 747 для пассажирских перевозок используют Япония — 73 единицы, а также немецкая компания Lufthansa — 25. В Украине Boeing 747 не используют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о турецком истреблении, потерпевшем аварию во время полета.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который рассказал за кого будет голосовать на следующих выборах президента США. Любопытно, что это не Трамп и не Байден.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/BoeingAirplanes/status/1600371756627554319
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!