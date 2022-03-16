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Электронный паспорт снова появился в "Дії": можно ли показывать е-документ на блокпостах

В "Дії" снова заработали цифровые паспорта

сегодня, 12:23
Автор:

Карина Ожерельева
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Цифровые паспорта вернулись в приложение "Дія". Как сообщают "Комментарии", такое заявление в среду, 16 марта, опубликовали в Телеграмм-канале приложения.

Электронный паспорт снова появился в "Дії": можно ли показывать е-документ на блокпостах

Приложение "Дія" - фото из открытых источников

"Если у вас пропал загранпаспорт или ID-карта в "Дії", зайдите в приложение еще раз — они вернулись. Это значит, что Единый государственный демографический реестр вновь подключен к "Дії", — говорится в сообщении "Дії".

Отмечается, что цифровой паспорт в "Дії" можно использовать в Украине так же, как и бумажный или пластиковый.

В "Дії" отмечают, что с электронным паспортом можно проходить блокпосты и показывать паспорт в приложении полиции.

"Напомним, что мы первые в мире приравняли электронный паспорт к обычному. Вы можете использовать его даже для пересечения границы в Польше и Молдове. Однако в других странах все же понадобится физический загранпаспорт. Будьте внимательны!" – отметили в сообщении.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Сумской области во время эвакуации людей оккупанты остановили колонну, выставив людям свои требования. В Сумской области весь день 15 марта действовал "зеленый коридор", которым эвакуировались мирные жители. Одну из колонн, отправлявшуюся из Тростянца, контролируемого враждебными силами, остановили оккупанты.

Также "Комментарии" писали, что Главнокомандующий ВСУ сообщил стратегическую задачу украинской армии.

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Источник: https://t.me/diia_gov/1881
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