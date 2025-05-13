Две профессии в зоне риска: люди могут потерять свою работу из-за искусственного интеллекта

Юристы и рекрутеры могут стать первыми жертвами искусственного интеллекта и массово потерять свою работу. Эксперты в отрасли указывают, что, несмотря на заявления об улучшении производительности работы работников благодаря ИИ, часть людей могут быть вытеснены искусственным интеллектом.

Юристы и рекрутеры могут потерять работу из-за ИИ. Фото из открытых источников

Генеральный партнер фонда Benchmark Виктор Лазарте в подкасте Twenty Minute VC поделился своим мнением о рисках искусственного интеллекта для работников в некоторых отраслях. По его словам, ИИ уже сегодня не просто помогает, а имеет перспективу вытеснять людей.

"Большие компании говорят о том, что "ИИ не заменяет людей, он их дополняет". Это чушь. Он полностью заменяет людей", — сказал Лазарте.

По его словам, в зоне особого риска в ближайшие 3-5 лет находятся юристы-новички и рекрутеры.

Как объясняет Лазарте, молодые юристы нередко начинают карьеру с рутинной работы, в частности, анализа документов, поиска прецедентов, подготовки справок. Именно эти задачи идеально подходят для автоматизации и многие юридические фирмы уже интегрируют инструменты ИИ, которые могут сократить часы ручного труда до минут.

Юрист крупной фирмы Covington & Burling Тодд Итами говорит, что умение пользоваться ИИ стало "обязательным условием для успеха" в профессии. Юридическая индустрия стоит на пороге масштабной трансформации, и не адаптирующиеся рискуют оказаться за бортом.

Другая уязвимая область из-за развития искусственного интеллекта это подбор персонала. Уже сегодня компании широко используют алгоритмы ИИ для просмотра резюме, оценки навыков, предварительных собеседований и формирования списков кандидатов. Лазарте уверен, что вскоре машины будут проводить интервью лучше людей, в том числе более объективно, быстро и масштабируемо.

Впрочем, изменения коснутся не только юристов или HR-специалистов. Лазарте прогнозирует, что ИИ в скором времени будет участвовать в повседневных решениях каждого из нас.

"Довольно скоро у нас будет приложение, которое просто подскажет нам, что делать целый день – и нам это понравится. Мы будем слушаться машин", – резюмировал Лазарте.

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