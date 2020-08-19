Детализация объектов станет качественнее: чего ожидать от очередных обновлений Google Maps

Google Maps - один из лучших способов ориентироваться в мире. Теперь он станет еще лучше, благодаря более подробным изображениям природных объектов, которые более точно отражают рельеф Земли. Это должно сделать пешие путешествия безопаснее, проще и эффективнее. Об этом сообщает Android Police.

Благодаря достижениям в области алгоритмической обработки цветных карт Google Maps берет спутниковые изображения и использует их для создания более полных и ярких карт в глобальном масштабе. Это обновление делает исследования интереснее и позволяет лучше понять, по какой местности вы будете путешествовать, когда определитесь с маршрутом. Такие природные объекты, как засушливые пустыни, густые леса и бескрайние океаны, будут выглядеть более реалистично - вы даже сможете увидеть снежные шапки на вершинах гор.

Наряду с более реалистичным представлением природных объектов Google добавляет подробные данные об улицах, чтобы помочь пользователям передвигаться более безопасно и эффективно. Скоро вы сможете точно увидеть, где расположены тротуары, пешеходные переходы и пешеходные острова. Также появятся более точные формы и ширина, соответствующие масштабу дорог. Эти функции начнут внедряться в Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско в ближайшие месяцы, а в дальнейшем Google планирует расширить доступ к другим городам.

Хотя не все недавние дополнения Google Maps являются полезными, сервис продолжает удерживать подавляющее большинство пользователей карт на мобильных устройствах. В прошлом месяце он добавил инструкции, чтобы помочь велосипедистам, а также возможность отображать светофоры. Последняя новинка еще находится на стадии тестирования.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Maps постепенно превращается в социальную сеть.

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