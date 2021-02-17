Дашборды онлайн - Кабмин открыл доступ ко всем цифровым проектам государства

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Оленка Клочко
Кабмин утвердил решение, которое стало очередным шагом в развитии цифрового государства. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Facebook.
Минцифры делает публичными все свои проекты. Фото: открытые источники
Распоряжение открывает создание дашбордов всех проектов министерства.
По словам министра, обязательная функция дашборда — это публичность. Он считает, что для менеджеров такая прозрачность является очень сильной мотивацией.
Министр также анонсирует реализацию различных цифровых проектов, в том числе, государственные услуги без участия чиновников, оцифровка неэффективных процессов, предотвращение коррупции.
Федоров рассказал, что сейчас существуют сотни проектов, над которыми работает сильная команда. Разработана методология производства диджитализации с учетом всех имеющихся данных и рисков.
Вчера Верховная Рада также сделала шаг к развитию "цифрового государства". Комментарии рассказывали, что нардепы приняли законопроект, который позволяет водителям показывать полицейским автодокументы на экране смартфона.
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