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Главная Новости IT технологии Дашборды онлайн - Кабмин открыл доступ ко всем цифровым проектам государства
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Дашборды онлайн - Кабмин открыл доступ ко всем цифровым проектам государства

Все проекты Министерства цифровой трансформации станут открытыми и доступными для просмотра на каждом этапе каждому гражданину

сегодня, 15:55
Автор:

Оленка Клочко

Кабмин утвердил решение, которое стало очередным шагом в развитии цифрового государства. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Facebook.

Дашборды онлайн - Кабмин открыл доступ ко всем цифровым проектам государства

Минцифры делает публичными все свои проекты. Фото: открытые источники

Распоряжение открывает создание дашбордов всех проектов министерства.

"Там будут все проекты, ответственные за них, дедлайны, бюджеты, подрядчики, статусы проектов", — рассказывает Федоров.

По словам министра, обязательная функция дашборда — это публичность. Он считает, что для менеджеров такая прозрачность является очень сильной мотивацией.

"Мы построили уникальную организационную структуру в мире. У нас есть министерства, заместители по цифровой трансформации в каждом министерстве (и есть возможность их назначать на каждом уровне государственного управления), комитет цифровой трансформации в Верховной Раде. А это значит, что есть проекты в каждой сфере, в каждом министерстве. Сотни проектов ", — пишет Федоров.

Министр также анонсирует реализацию различных цифровых проектов, в том числе, государственные услуги без участия чиновников, оцифровка неэффективных процессов, предотвращение коррупции.

"Поэтому систематизация, публичный дашборд, внедрение IT-инструментов для управления внутри министерств — единственная система координат, которая приведет к результату", — уверен министр.

Федоров рассказал, что сейчас существуют сотни проектов, над которыми работает сильная команда. Разработана методология производства диджитализации с учетом всех имеющихся данных и рисков.

Вчера Верховная Рада также сделала шаг к развитию "цифрового государства". Комментарии рассказывали, что нардепы приняли законопроект, который позволяет водителям показывать полицейским автодокументы на экране смартфона.


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Источник: https://www.facebook.com/100004016218095/posts/2336654909811693/
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