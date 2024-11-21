Что такое межконтинентальная баллистическая ракета: как она работает

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) обеспечивают владеющим ими странам значительное военное преимущество, являющееся ключевым элементом сдерживания в международной политике. Однако 21 ноября Россия впервые в истории использовала МБР в боевых условиях, нанеся удар по Украине. Портал "Комментарии" объясняет, что такое межконтинентальная баллистическая ракета.
Межконтинентальная баллистическая ракета. Фото: KCNA/Reuters
Межконтинентальная баллистическая ракета – это тип стратегического вооружения, способного доставлять ядерные или обычные боеголовки на большие расстояния, обычно более 5,500 км. Основной характеристикой МБР является ее способность добиваться любой точки на планете путем выхода на суборбитальную траекторию.
Первые МБР были разработаны в период холодной войны, когда США и СССР соревновались в создании ядерного оружия. Первой в мире МБР стала ракета Р-7, созданная в 1957 году под руководством украинского инженера Сергея Королева. Она также послужила основой для запуска первого искусственного спутника Земли. В ответ в 1959 году США разработали свою межконтинентальную баллистическую ракету Atlas. Со временем развитие технологий привело к появлению современных систем МБР, таких как российские "Ярс" и американские Minuteman III, оснащенные многозарядными боеголовками.
Полет межконтинентальной ракеты делится на три основные фазы:
На 2024 год межконтинентальные баллистические ракеты есть в следующих странах:
Также несколько межконтинентальных баллистических ракет имеет Индия и КНДР. Израиль пытался создать, однако информация о фактическом развертывании МБР осталась секретной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какое количество межконтинентальных баллистических ракет есть в России и их типы.
Также "Комментарии" писали о реакции ЕС на удар МБР РФ по Украине.
Новости