Что такое межконтинентальная баллистическая ракета: как она работает

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) обеспечивают владеющим ими странам значительное военное преимущество, являющееся ключевым элементом сдерживания в международной политике. Однако 21 ноября Россия впервые в истории использовала МБР в боевых условиях, нанеся удар по Украине. Портал "Комментарии" объясняет, что такое межконтинентальная баллистическая ракета.

Межконтинентальная баллистическая ракета. Фото: KCNA/Reuters

Межконтинентальная баллистическая ракета – это тип стратегического вооружения, способного доставлять ядерные или обычные боеголовки на большие расстояния, обычно более 5,500 км. Основной характеристикой МБР является ее способность добиваться любой точки на планете путем выхода на суборбитальную траекторию.

Первые МБР были разработаны в период холодной войны, когда США и СССР соревновались в создании ядерного оружия. Первой в мире МБР стала ракета Р-7, созданная в 1957 году под руководством украинского инженера Сергея Королева. Она также послужила основой для запуска первого искусственного спутника Земли. В ответ в 1959 году США разработали свою межконтинентальную баллистическую ракету Atlas. Со временем развитие технологий привело к появлению современных систем МБР, таких как российские "Ярс" и американские Minuteman III, оснащенные многозарядными боеголовками.

Фазы полета МБР

Полет межконтинентальной ракеты делится на три основные фазы:

- стартовая фаза – при запуске работают двигатели первой ступени, которые обеспечивают выход ракеты за пределы атмосферы.

– при запуске работают двигатели первой ступени, которые обеспечивают выход ракеты за пределы атмосферы. - средняя траектория – ракета движется по суборбитальной траектории в космическом пространстве. Ее боеголовки могут отделяться и изменять курс во избежание перехвата.

– ракета движется по суборбитальной траектории в космическом пространстве. Ее боеголовки могут отделяться и изменять курс во избежание перехвата. - конечная фаза – боеголовки входят в атмосферу Земли, достигая цели на сверхзвуковой скорости.

Основные характеристики МБР

- дальность: более 5,500 км, что позволяет атаковать цели на разных континентах.

более 5,500 км, что позволяет атаковать цели на разных континентах. - скорость: до 7 км/с, что затрудняет перехват ракет.

до 7 км/с, что затрудняет перехват ракет. - типы боеголовок: ядерные, обычные или MIRV (несколько независимо управляемых боеголовок).

ядерные, обычные или MIRV (несколько независимо управляемых боеголовок). - точность: современные ракеты имеют системы наведения, позволяющие поражать цели с минимальным отклонением.

Страны, обладающие МБР

На 2024 год межконтинентальные баллистические ракеты есть в следующих странах:

- Россия: крупнейший арсенал — более 500 ракет, среди которых "Ярс", "Сармат" и "Тополь-М".

крупнейший арсенал — более 500 ракет, среди которых "Ярс", "Сармат" и "Тополь-М". - США: около 400 ракет Minuteman III.

около 400 ракет Minuteman III. - Китай: около 150 ракет, в том числе DF-41.

около 150 ракет, в том числе DF-41. - Франция и Великобритания: ограниченное количество МБР морского базирования, таких как Trident II.

Также несколько межконтинентальных баллистических ракет имеет Индия и КНДР. Израиль пытался создать, однако информация о фактическом развертывании МБР осталась секретной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какое количество межконтинентальных баллистических ракет есть в России и их типы.

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