Человек с реактивным ранцем: пилоты сообщают о встрече с необычным объектом

Пилоты, приземлившиеся в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщили, что видели человека с реактивным ранцем, летевшим рядом с их самолетами. Об этом сообщает ABC News.

Первым прибыл рейс 1997 American Airlines из Филадельфии в Лос-Анджелес. "Мы рейс 1997, мы только что обогнали парня в реактивном ранце", - сообщил пилот American Airlines диспетчеру, согласно записям LiveATC.net. В ответ авиадиспетчеры были ошеломлены и попросили пилота рассказать подробнее. "Рейс 1997… Хорошо… Он был слева или справа от вас?" - спросил диспетчер. Пилот сказал, что мужчина летел с реактивным ранцем на высоте 900 метров и всего в 200 метрах от самолета Airbus A321.

Вскоре после этого другой пилот сообщил, что он тоже видел человека в реактивном ранце, летевшего рядом с его самолетом. "Мы только что видели парня, пролетавшего мимо нас с реактивным ранцем", - сказал диспетчерам пилот SkyWest. После этого другие самолеты были немедленно предупреждены о необходимости соблюдать осторожность, так как мужчина с реактивным ранцем летел на пути самолетов.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что отчет был передан полиции Лос-Анджелеса. Власти не обнаружили ни одного человека с реактивным ранцем, и кого или что видели пилоты - остается загадкой. FAA сообщает, что расследование продолжается.

По данным FAA, количество сообщений о наблюдениях за беспилотными аппаратами от пилотов, сотрудников правоохранительных органов и широкой общественности резко увеличилось за последние два года. Агентство сообщает, что ежемесячно получает более 100 таких отчетов. Для человека с реактивным ранцем летать в воздушном пространстве коммерческих авиакомпаний или летать рядом с самолетами является нарушением закона.

На сегодня в разработке находится несколько реактивных ранцев, способных достигать высоты до 3600 метров, по цене в полмиллиона долларов. Представитель ФБР сообщил ABC News, что "ФБР известно об отчетах пилотов, и оно работает над установлением того, что произошло".

Как сообщало издание "Комментарии", швейцарец взлетел в воздух, использовав ранец-крыло.

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