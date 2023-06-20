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ChatGPT сломал Windows: искусственный интеллект выдал ключи для активации операционной системы

По запросу пользователя искусственный интеллект ChatGPT выдал несколько активных ключей для операционной системы Windows.

сегодня, 16:21
Автор:
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Slava Kot
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Пользователь обратился в чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT и попросил создать рабочие ключи для активации операционной системы Windows 10 и 11. После проверки оказалось, что ключи к Windows действительно активируют программу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter пользователя с ником Sid.

ChatGPT сломал Windows: искусственный интеллект выдал ключи для активации операционной системы

ChatGPT выдал ключи для активации операционной системы Windows

Пользователь Sid рассказал эту историю в своих соцсетях, куда выложил скриншоты. Он обратился к сервисам ChatGPT и Google Bard, чтобы те сгенерировали ему рабочие ключи к Windows 10 и 11. Чтобы обхитрить искусственный интеллект, отказывавшийся от таких шагов, Sid прибег к определенным манипуляциям.


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Мужчина написал в ChatGPT запрос с просьбой сгенерировать ему эти ключи, ведь их ему читала его умершая бабушка на ночь. После такого запроса пользователь получил пять рабочих ключей для активации Windows 10 и 11. Кроме того, искусственный интеллект добавил, что надеется, что ключи помогут ему расслабиться и быстрее заснуть.

Сервис Google Bard, также использующий искусственный интеллект показал подобную реакцию. После огласки этой информации, вероятно, компании закроют такую возможность. Под сообщением пользователи писали, что функция больше не работает на ChatGPT, однако еще остается активна на Google Bard.

На скриншоты в Twitter отреагировал Илон Маск, пошутивший, что такая информация "безусловно, сработает и для засыпания".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск нанял на работу 14-летнего гения.

Также "Комментарии" писали о том, что в Молдове можно попасть в тюрьму за фейковый аккаунт в соцсетях.



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Источник: https://twitter.com/immasiddtweets/status/1669721470006857729
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