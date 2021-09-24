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Главная Новости IT технологии Чат-бот вместо собеседования: разработка маркетолога стала вирусной
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Чат-бот вместо собеседования: разработка маркетолога стала вирусной

В Испании мужчина получил предложения по работе не посещая собеседования

сегодня, 19:15
Автор:

Козлова Альбіна

Новейшие технологии помогают быстро искать работу. Вместо того, чтобы ходить по собеседованиям молодой маркетолог из Испании создал для этого процесса чат-бота, что вместо человека предоставлял все данные о кандидате. Об этом пишет AIN юа.

Чат-бот вместо собеседования: разработка маркетолога стала вирусной

Маркетолог создал чат-бота для собеседований, фото из открытых источников

Чат бот 29-летнего Дэвида Видала стал вирусным, его использовали в течение недели около 30 000 человек. Хотя, разработчик чат-бота с помощью технологии тоже нашел себе работу. Дэвиду предложили пройти собеседования оффлайн 11 компаний. Однако пока Дэвид обдумывает варианты.

Чат-бот работал в интерактивном формате. Для начала работы рекрутеры нажимали кнопку старта. Бот показывал автоматические сообщения, которые представляли личность кандидата на вакантное место.

Известно, что чат-бот давал контакты кандидата и отвечал на вопросы, большинство из которых довольно однотипны. Например, "Какое ваше самое большое достижение?", "Что для вас значит успех?", "Назовите три ваших главных слабости".

Впрочем, ответы чат-бота не означали, что рекрутеры не захотят лично встретиться и пообщаться с кандидатом, но с помощью технологий потенциальные работодатели могли больше узнать о Видале и сформировать о нем мнение.

По словам Дэвида, таким образом парень показал, что он креативный специалист. Помогло ему в создании чат-бота бесплатное приложение Landbot. Ссылку на чат-бота маркетолог размести в резюме.

Как сообщал портал "Комментарии", YouTube тестирует ожидаемую многими функцию. Вскоре можно будет загружать на компьютеры видеоролики с платформы. Отмечается, что для мобильных устройств функция доступна уже давно.



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Источник: https://ain.ua/2021/09/24/chat-bot-vmesto-rezume/?fbclid=IwAR1Ony-IAp2cpSnsakPn5rez3vRroj8VHvYx_VbS2yejFLmr1-80rDkqNKQ
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