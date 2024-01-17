Будущее искусственного интеллекта под угрозой: Сэм Альтман назвал неожиданную проблему

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал, что для будущего искусственного интеллекта требуется прорыв в энергетической сфере. Альтман, который является одним из создателей ChatGPT отметил, что искусственный интеллект использует гораздо больше энергии, чем ожидалось.



Сэм Альтман об угрозах искусственного интеллекта. Фото из открытых источников

Сэм Альтман выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где рассказал о тенденциях и опасностях для искусственного интеллекта в будущем. По его словам, будущее развитие искусственного интеллекта может иметь значительные ограничения из-за потребления электроэнергии.

Генеральный директор OpenAI подчеркнул, что для преодоления этой проблемы искусственный интеллект должен использовать благоприятные для изменения климата источники энергии, в частности, энергию Солнца и ядерного синтеза.

"Нет способа добиться этого без прорыва. Это мотивирует нас инвестировать больше в синтез", — сказал Сэм Альтман.

Отметим, что ученые в исследовании 2023 подсчитали, что к 2027 технологии искусственного интеллекта будут потреблять столько энергии, сколько использует страна размером с Нидерланды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прогнозирует глобальный кризис из-за дефицита электроэнергии в ближайшем будущем. По словам американского бизнесмена, существует необходимо строить больше электростанций и независимо "от того, сколько энергии, по вашему мнению, нам нужно, нам нужно больше".

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск требует от OpenAI больше информировать общественность и рассказать детали об инциденте с увольнением Сэма Альтмана из OpenAI.