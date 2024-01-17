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Будущее искусственного интеллекта под угрозой: Сэм Альтман назвал неожиданную проблему

Развитие искусственного интеллекта может остановиться из-за недостаточного количества электроэнергии, считает Сэм Альтман.

сегодня, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал, что для будущего искусственного интеллекта требуется прорыв в энергетической сфере. Альтман, который является одним из создателей ChatGPT отметил, что искусственный интеллект использует гораздо больше энергии, чем ожидалось.

Будущее искусственного интеллекта под угрозой: Сэм Альтман назвал неожиданную проблему

Сэм Альтман об угрозах искусственного интеллекта. Фото из открытых источников

Сэм Альтман выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где рассказал о тенденциях и опасностях для искусственного интеллекта в будущем. По его словам, будущее развитие искусственного интеллекта может иметь значительные ограничения из-за потребления электроэнергии.

Генеральный директор OpenAI подчеркнул, что для преодоления этой проблемы искусственный интеллект должен использовать благоприятные для изменения климата источники энергии, в частности, энергию Солнца и ядерного синтеза.

"Нет способа добиться этого без прорыва. Это мотивирует нас инвестировать больше в синтез", — сказал Сэм Альтман.

Отметим, что ученые в исследовании 2023 подсчитали, что к 2027 технологии искусственного интеллекта будут потреблять столько энергии, сколько использует страна размером с Нидерланды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прогнозирует глобальный кризис из-за дефицита электроэнергии в ближайшем будущем. По словам американского бизнесмена, существует необходимо строить больше электростанций и независимо "от того, сколько энергии, по вашему мнению, нам нужно, нам нужно больше".

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск требует от OpenAI больше информировать общественность и рассказать детали об инциденте с увольнением Сэма Альтмана из OpenAI.



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Источник: https://www.theguardian.com/business/live/2024/jan/16/davos-day-one-wef-zelenskiy-von-der-leyen-li-qiang-jake-sullivan-wef-economic-uncertainty-ai-business-live#maincontent
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