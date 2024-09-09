Бракосочетание в смартфоне – как будет работать онлайн-брак в Дие

Минцифра запустила первый официальный брак по видеосвязи в Дие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства.

Брак онлайн, фото из открытых источников

Этот сервис в Минцифры называют "революционным", поскольку полностью меняет подход к предоставлению государственных услуг. Брак в Дие теперь позволяет украинцам жениться в любой точке страны или мира и при любых обстоятельствах, что очень актуально в условиях полномасштабной войны.

"Брак онлайн в Дие особенно важен для военных и пар, которые из-за войны не могут быть рядом. Теперь никаких поездок в учреждения и часы в очередях. Несколько кликов в Дие — и вы подали заявление о браке, выбрали дату церемонии, сменили фамилию или оставили свою и женились прямо в смартфоне", – сообщают в Министерстве.

Также в сервисе можно сделать предложение руки и сердца, а после женитьбы свидетельство о браке автоматически подтянется в Дию в течение суток.

Оригинал документа можно заказать доставкой по почте или курьером прямо домой.

Отмечается, что сам процесс заключения брака длится до 30 минут.

Сервис в действии разрабатывается Минцифрой совместно с Министерством юстиции Украины, Государственным предприятием "Национальные информационные системы", Цифровым офисом ГРАГС, Государственной миграционной службой, АО "Укрпочта" при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа. Техническим партнером стала компания Сisco, которая в рамках подписанного с Минцифрой меморандума предоставила решение для видеоконференций Cisco Webex.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ВСУ впервые сбили высотный разведывательный дрон на высоте более 3620 метров (ВИДЕО)

Украинские военные смогли выследить и сбить вражеский разведывательный дрон на высоте более 3,5 километров.

Это произошло 7 сентября над Харьковщиной.

"Охота была сверхсложной. Во-первых, высота — более трех километров; во-вторых, "Орлан" постоянно менял направление и высоту. Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы Ворон беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили. На видео — финальный момент атаки", — говорится в сообщении.

Видео – по ссылке.