Бракосочетание в смартфоне – как будет работать онлайн-брак в Дие

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Недилько Ксения
Минцифра запустила первый официальный брак по видеосвязи в Дие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства.
Брак онлайн, фото из открытых источников
Этот сервис в Минцифры называют "революционным", поскольку полностью меняет подход к предоставлению государственных услуг. Брак в Дие теперь позволяет украинцам жениться в любой точке страны или мира и при любых обстоятельствах, что очень актуально в условиях полномасштабной войны.
"Брак онлайн в Дие особенно важен для военных и пар, которые из-за войны не могут быть рядом. Теперь никаких поездок в учреждения и часы в очередях. Несколько кликов в Дие — и вы подали заявление о браке, выбрали дату церемонии, сменили фамилию или оставили свою и женились прямо в смартфоне", – сообщают в Министерстве.
Также в сервисе можно сделать предложение руки и сердца, а после женитьбы свидетельство о браке автоматически подтянется в Дию в течение суток.
Оригинал документа можно заказать доставкой по почте или курьером прямо домой.
Отмечается, что сам процесс заключения брака длится до 30 минут.
Сервис в действии разрабатывается Минцифрой совместно с Министерством юстиции Украины, Государственным предприятием "Национальные информационные системы", Цифровым офисом ГРАГС, Государственной миграционной службой, АО "Укрпочта" при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа. Техническим партнером стала компания Сisco, которая в рамках подписанного с Минцифрой меморандума предоставила решение для видеоконференций Cisco Webex.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
ВСУ впервые сбили высотный разведывательный дрон на высоте более 3620 метров (ВИДЕО)
Украинские военные смогли выследить и сбить вражеский разведывательный дрон на высоте более 3,5 километров.
Это произошло 7 сентября над Харьковщиной.
"Охота была сверхсложной. Во-первых, высота — более трех километров; во-вторых, "Орлан" постоянно менял направление и высоту. Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы Ворон беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили. На видео — финальный момент атаки", — говорится в сообщении.
Видео – по ссылке.
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