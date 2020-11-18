Браконьеры на мушке: уникальная технология поможет защитить исчезающие виды

Анализ записей выстрелов может помочь спасти вымирающие виды животных во всем мире за счет выявления места расположения браконьеров. Новая технология была разработана международной благотворительной организацией по охране природы Лондонским зоологическим обществом (ZSL) и Google Cloud.

ФОТО: The Guardian

Акустические датчики, размещенные в заповедниках, могут регистрировать события на расстоянии до 1 км. Технология использует искусственный интеллект для анализа звука выстрелов, предупреждая патрули по борьбе с браконьерами.

В настоящее время защитники природы используют фотоловушки для отслеживания браконьеров. Ловушки активируются при движении и ограничиваются близким расстоянием в пределах прямой видимости. Но акустические датчики дешевле, записывают непрерывно и могут обнаруживать нарушителей на больших расстояниях в радиусе 360 градусов.

Google Cloud и ZSL опробовали эту технологию в заповеднике Джа Фаунал в Камеруне. Они разместили в парке 69 аудиозаписывающих устройств на месяц, что эквивалентно 267 дням непрерывного звука. Затем ИИ Google проверил это место на предмет каких-либо выстрелов, которые были связаны с незаконной охотой в парке.

Энтони Дэнсер, руководитель отдела природоохранных технологий в ZSL, заявил, что обнаружение горячих точек браконьеров может предотвратить дальнейшую охоту.

"Персонал парка может использовать информацию для разработки ответных действий на эти угрозы. Можно планировать , в каких районах разместить патрули и в какое время суток, чтобы пресечь незаконную деятельность ", — сообщил Дэнсер .

По его словам, следующим шагом будет сбор средств с последующим расширением охвата заповедников. Он также добавил, что каждое устройство стоит около 66 долларов США.



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