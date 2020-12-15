Booking, TikTok, Samsung - кто еще попал под санкции ЕС за монополию

Еврокомиссия введет санкции против 10 техногигантов, которых посчитали монополистами по ряду критериев. Об этом пишет Le Figaro.

Gafam, а также Booking (бронирование отелей), Alibaba (дистанционная продажа), Bytedance (социальная сеть TikTok), Snapchat (социальная сеть) и Samsung (мобильная телефония) соответствуют критериям, которые установил Европейский Союз для реформы цифрового законодательства, как пишет источник, близкий к Еврокомиссии.

Источник дал этот список на основе критериев, опубликованных во вторник Брюсселем. Чтобы попасть в эту категорию, компания должна иметь в ЕС оборот более 6,5 миллиардов евро или рыночную оценку более 65 миллиардов. Организация также должна присутствовать в трех государствах-членах, иметь более 45 миллионов конечных пользователей и более 10 000 бизнес-пользователей. Проект, представленный во вторник, направлен на регулирование деятельности цифровых гигантов, обвиняемых в злоупотреблении своей властью и созданием монопополию.

Этот план "наведет порядок в хаосе" интернет-трафика путем регулирования технологических гигантов, заявила вице-президент Комиссии по конкуренции Маргрет Вестагер, представив два проекта правил.

"Закон о цифровых услугах и Закон о цифровом рынке создадут безопасные и заслуживающие доверия услуги", — заверила она на пресс-конференции.

Законопроект представляет собой полное изменение философии компаний со списком обязательств и запретов, которые сопровождаются санкциями.

Ранее "Комментарии" сообщали, что технологические гиганты могут столкнуться со штрафами до 10% годового дохода, если они не будут соблюдать новые правила Европейского Союза в отношении использования данных, которые будут обнародованы во вторник, согласно проекту постановления, с которым ознакомилось издание Bloomberg News.













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