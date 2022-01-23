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BMW стала инвестором для стартапа с центром разработки в Киеве

Компания-производитель BMW планирует инвестировать в стартап по разработке зарядок нового поколения для электромобилей

сегодня, 00:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Немецкая компания будет вкладывать средства в разработку, которой занимаются находящиеся в Киеве инженеры. Новая технология HeyCharge предназначена для удобной зарядки электромобилей без подключения к Интернету. Об этом сообщили на странице проекта ElectroUА.

BMW стала инвестором для стартапа с центром разработки в Киеве

В Украине больше покупают электромобилей, фото из открытых источников

Стартап разработан в Мюнхене, однако соединил Украину с Германией. В настоящее время стартап профинансирован на 4,7 млн долларов, доля инвестиций BMW не называется. Кроме этой компании, деньги в развитие технологии зарядки вложили: IONITY, Statkraft Ventures и другие.

Привлекать инвесторов авторы стартапа начали еще в 2020 году. По их подсчетам, к 2040 году все производители перейдут на выпуск электрокаров. Поэтому удобная зарядка потребуется владельцам подземных парковок в многоэтажных домах. Таковые понадобятся примерно для 56% населения Германии.

Новая технология SecureChargе позволяет владельцу активировать зарядные терминалы через приложение HeyCharge или SDK по Bluetooth вместо приложения или RFID-карты. Таким образом, можно будет через несколько минут настроить связь между телефоном водителя и зарядным устройством без интернета. Использование программы SecureChargе поможет снизить затраты на подзарядку электромобилей на 80%.

Как сообщал портал "Комментарии", согласно данным Министерства внутренних дел, украинцы стали больше покупать электромобили в течение последних пяти лет. В 2021 году было зарегистрировано 8541 автомобиль, это на 18,9% больше, чем в прошлом. За последние пять лет с 2017 по 2021 год в Украине зарегистрировали 31 656 легковых автомобилей с электрическим приводом. Об этом сообщают в пресс-службе Федерации автопрома Украины.


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Источник: https://www.facebook.com/electroukraine/posts/3016476058613031
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