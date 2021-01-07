Безос больше не самый богатый человек в мире: кто занял престол

Илон Маск только что стал самым богатым человеком в мире с состоянием более 185 миллиардов долларов.

Илон Маск самый богатый в мире

Повышение стоимости акций Tesla в четверг помогло Маску обогнать Джеффа Безоса, который был самым богатым человеком с 2017 года и в настоящее время стоит около 184 миллиардов долларов. Рост благосостояния Маска за последний год стал самым быстрым подъемом на вершину списка самых богатых в истории людей — и знаменует собой драматический финансовый поворот для знаменитого предпринимателя, который всего 18 месяцев назад был в заголовках газет из-за быстрого сжигания денег Tesla и его личных рычагов противодействия.

Маск начал 2020 год с доходом около 27 миллиардов долларов и едва вошел в число 50 самых богатых людей. Взлетная цена акций Tesla, которая выросла более чем в девять раз за последний год, вместе с его щедрым пакетом заработной платы увеличили его собственный капитал более чем на 150 миллиардов долларов.

Между тем, цена акций Amazon оставалась более низкой из-за возможности усиления регулирования со стороны Вашингтона. Илон Маск обогнал Уоррена Баффета в июле и стал седьмым самым богатым человеком. В ноябре Маск обошел Билла Гейтса и стал вторым по богатству человеком. За последние 12 месяцев Маск заработал больше богатства, чем весь собственный капитал Билла Гейтса в 132 миллиарда долларов.

Акции Tesla недавно торговались примерно по 790 долларов, что на 4% больше, чем в четверг. Рыночная стоимость компании выросла до 737,6 миллиарда долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", у Apple были все шансы завладеть Tesla. Илон Маск рассказал, что генеральный директор Apple Тим Кук пренебрегал переговорами о покупке его автомобильной компании еще в 2017 году.

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