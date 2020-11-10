Apple Watch поможет пользователям избавиться от ночных кошмаров

Новое приложение для смарт-часов специально разработано, чтобы помочь пользователям избавиться от неприятных сновидений.

Фото: appleinsider.ru

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрили новое приложение NightWare, для Apple Watch.



Разработчики утверждают, что с его помощью пользователь избавится от ночных кошмаров. Причиной возникновения нежеланных снов может быть как обычное переживание, так даже и посттравматическое стрессовое расстройство.

Также авторы рассказали о принципе работы приложения. Смарт-часы отправляют данные о движении тела человека и частоту сердечных сокращений, система группирует и анализирует информацию. Так приложению удается определить, что пользователю снится кошмар. Тогда система подает сигнал на часы, которые начинает вибрировать на запястье. В это время человек частично пробуждается, при этом не прерывая сон полностью. В результате — кошмар обрывается.

При этом главное отличие приложения заключается в том, что NightWare отпускается только по рецепту врача. Разработчики отмечают, что приложение — это часть более широкой стратегии борьбы с нарушением сна, к которой должны входить психотерапия и прием лекарств предназначенных соответствующим специалистом.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов сообщил, что использование приложения продемонстрировало лучшее качество сна не против тех результатов контрольной группы.

Важно подчеркнуть, что приложение не признают как "панацею" в лечении расстройств сна. Но оно может помочь, если методы привычного лечения не помогают наладить здоровый сон пользователям.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что Apple разрабатывает собственную поисковую систему.





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