Apple лидирует в рейтинге самых дорогих мировых брендов

Компания Apple снова возглавила последний рейтинг брендов Interbrand на 2020 год. Второе место заняла Amazon, увеличив ценность своего бренда на 60% в годовом исчислении. Об этом сообщает информационное издание telecompaper.

Apple возглавила рейтинг Interbrand

Microsoft снова вышла на третье место. Google занял четвертое, Samsung впервые занял пятое место с оценкой в 62,28 миллиарда долларов, Coca Cola — шестое, Toyota — седьмое, Mercedes-Benz — восьмое, McDonald’s — девятое и Disney — десятое.

Среди технологических компаний выделились Instagram (19), YouTube (30) и Zoom (100), которые впервые вошли в топ-100. Spotify (70) и Netflix (41) добились наибольшего роста в рейтинге: стоимость их брендов подскочила на 52% до 8,39 млрд долларов и на 41 до 12,665 млрд долларов соответственно. Intel заняла 12-е место, Facebook — 13-е, IBM — 14-е, Cisco — 16-е и SAP — 18-е.

Как уже сообщало ранее издание "Комментарии", Apple запускает новый потоковый сервис. По сообщениям компании стриминговый сервис будет транслировать новые эксклюзивные музыкальные клипы, концерты и чарты.

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