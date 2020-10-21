Apple лидирует в рейтинге самых дорогих мировых брендов

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Павел Зинченко
Компания Apple снова возглавила последний рейтинг брендов Interbrand на 2020 год. Второе место заняла Amazon, увеличив ценность своего бренда на 60% в годовом исчислении. Об этом сообщает информационное издание telecompaper.
Apple возглавила рейтинг Interbrand
Microsoft снова вышла на третье место. Google занял четвертое, Samsung впервые занял пятое место с оценкой в 62,28 миллиарда долларов, Coca Cola — шестое, Toyota — седьмое, Mercedes-Benz — восьмое, McDonald’s — девятое и Disney — десятое.
Среди технологических компаний выделились Instagram (19), YouTube (30) и Zoom (100), которые впервые вошли в топ-100. Spotify (70) и Netflix (41) добились наибольшего роста в рейтинге: стоимость их брендов подскочила на 52% до 8,39 млрд долларов и на 41 до 12,665 млрд долларов соответственно. Intel заняла 12-е место, Facebook — 13-е, IBM — 14-е, Cisco — 16-е и SAP — 18-е.
Как уже сообщало ранее издание "Комментарии", Apple запускает новый потоковый сервис. По сообщениям компании стриминговый сервис будет транслировать новые эксклюзивные музыкальные клипы, концерты и чарты.
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