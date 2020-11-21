Apple и Facebook выдвинули серьезные обвинения друг против друга

Компания Apple раскритиковала Facebook за попытку "собрать как можно больше данных" от пользователей, заявив, что будет продвигать запланированный запуск новой функции конфиденциальности, несмотря на возражения со стороны рекламной индустрии.

Apple выдвинула обвинения против Facebook

Директор компании по глобальной конфиденциальности Джейн Хорват выступила с критикой в ​​письме коалиции групп по конфиденциальности, заверив их, что функция, которая потребует от пользователей активного разрешения разработчикам отслеживать, как они используют другие приложения, все равно будет запущена. Она защищала подход Apple к целевой рекламе, который, по ее словам, основан на демографических данных, а не на отслеживании пользователей.

Заявление вызвало резкий упрек со стороны Facebook, который обвинил Apple в том, что она "использует свое доминирующее положение на рынке для самостоятельного сбора собственных данных, в то же время делая практически невозможным использование тех же данных их конкурентами".

Функция ATT, запуск которой ожидается в начале 2021 года, вызвала волну споров после того, как Apple объявила о своих планах в июле. Когда функция включена, любое приложение, работающее на iPhone или iPad, должно будет запрашивать разрешение пользователей перед доступом к определенным данным, которые можно использовать для их отслеживания в других приложениях. Эти данные называются "идентификатором для рекламодателей", и рекламная индустрия опасается, что пользователи откажут в разрешении, что повредит ее способности персонализировать рекламу.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple заплатит 113 млн долларов за намеренное замедление работы iPhone.

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