Apple бьет рекорды по продажам гаджетов благодаря коронавирусу

Рекорд по продаже "яблочных" гаджетов в очередной раз устанавила корпорация Apple. За последние месяцы 2020 года они заработали на продаже своих изделий 111 млрд долларов, сообщает BBC. Несмотря на экономический кризис, эта сумма на 21% выше аналогичного показателя прошлого года.

Apple побил рекорды по продажам. Фото: Reuters

В компании объясняют свой успех тем, что из-за пандемии много рабочих и деловых вопросов теперь решаются в режиме онлайн, а это влечет спрос на хорошие и современные гаджеты и новые технологии.

По мнению же аналитиков в сфере технологий, такой успех связан с так называемым явлением "суперцикла", ведь Apple сейчас продает именно те модели телефонов, которые ждет покупатель, и которые соответствуют обновлениям телекоммуникационных сетей. В частности, речь идет о продаже iPhone12 поддержкой 5G, который уже приобрело рекордное количество потребителей.

По мнению аналитика по вопросам технологий Джеймса Клейтона, у многих технологических компаний был успешный год, ведь во время карантина люди массу времени проводили дома, общаясь в мессенджерах, делая интернет-заказы, работая онлайн. Гаджеты стали связью с внешним миром и лучшими друзьями.

Показатели, которые демонстрируют большие технологические корпорации за прошлый год, свидетельствуют о том, что они стали слишком мощными, чтобы их пошатнули проблемы вроде пандемии.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Цукерберг публично раскритиковал Apple за политику конфиденциальности продуктов компании, в частности, мессенджера iMessage. Он обвинил Apple в том, что они вводят в заблуждение пользователей, обещая им конфиденциальность, которой на самом деле нет.



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