Американские военные скупают информацию о местоположении мусульман по всему миру

Американские военные приобрели данные о местоположении миллионов мусульман со всего мира, которые используют популярное молитвенное приложение и приложение для мусульманских знакомств, сообщает Vice's Motherboard.

Военные США следят за мусульманами

Технологический веб-сайт сообщил в понедельник, что военные США использовали два разных метода для получения данных о местоположении пользователей. Первый был связан с продуктом Locate X.

По данным Motherboard, Командование специальных операций США (USSOCOM), подразделение вооруженных сил, которому поручено вести борьбу с терроризмом и специальную разведку, купило доступ к Locate X для использования в операциях спецназа за рубежом.

Второй метод получения данных связан с компанией под названием X-Mode, которая получает данные о местоположении непосредственно из приложений, а затем продает эти данные подрядчикам и, как следствие, военным США. В отчете было обнаружено, что приложение Muslim Pro, которое дает точное время ежедневной молитвы, а также дает пользователям направление в сторону Мекки относительно их текущего местоположения, отправляет пользовательские данные в X-Mode.

Muslim Pro позиционирует себя как "Самое популярное мусульманское приложение!", а также включает отрывки и аудиозаписи из Корана. По данным Google Play Store, приложение было загружено более 50 миллионов раз по всему миру на устройства Android, а по данным сайта Muslim Pro, всего — более 95 миллионов на других платформах, включая iOS.

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