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Главная Новости IT технологии Американские военные скупают информацию о местоположении мусульман по всему миру
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Американские военные скупают информацию о местоположении мусульман по всему миру

Военные используют мусульманские приложения для молитвы, чтобы знать местоположение

сегодня, 17:03
Автор:

Павел Зинченко

Американские военные приобрели данные о местоположении миллионов мусульман со всего мира, которые используют популярное молитвенное приложение и приложение для мусульманских знакомств, сообщает Vice's Motherboard.

Американские военные скупают информацию о местоположении мусульман по всему миру

Военные США следят за мусульманами

Технологический веб-сайт сообщил в понедельник, что военные США использовали два разных метода для получения данных о местоположении пользователей. Первый был связан с продуктом Locate X.

По данным Motherboard, Командование специальных операций США (USSOCOM), подразделение вооруженных сил, которому поручено вести борьбу с терроризмом и специальную разведку, купило доступ к Locate X для использования в операциях спецназа за рубежом.

Второй метод получения данных связан с компанией под названием X-Mode, которая получает данные о местоположении непосредственно из приложений, а затем продает эти данные подрядчикам и, как следствие, военным США. В отчете было обнаружено, что приложение Muslim Pro, которое дает точное время ежедневной молитвы, а также дает пользователям направление в сторону Мекки относительно их текущего местоположения, отправляет пользовательские данные в X-Mode.

Muslim Pro позиционирует себя как "Самое популярное мусульманское приложение!", а также включает отрывки и аудиозаписи из Корана. По данным Google Play Store, приложение было загружено более 50 миллионов раз по всему миру на устройства Android, а по данным сайта Muslim Pro, всего — более 95 миллионов на других платформах, включая iOS.

Как сообщало издание "Комментарии", военные собаки начнут использовать инновационную AR-гарнитуру.


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Источник: https://www.middleeasteye.net/news/us-military-buying-location-data-popular-muslim-app#:~:text=The%20US%20military%20has%20purchased,the%20location%20data%20of%20users.
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