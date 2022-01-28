Американские ученые помогли лягушке регенерировать потерянную конечность

Исследователи из Университета Тафтса за 18 месяцев смогли полностью восстановить лягушку ампутированную ногу. Животное может им двигать и даже использовать для плавания. Об этом сообщает The Guardian.

лягушка - фото из открытых источников

Для проведения эксперимента ученые выбрали африканскую когтистую лягушку, поскольку она способна от природы регенерировать свои конечности. После ампутации задней лапы, исследователи закрыли рану силиконовым колпачком, содержавшим смесь из пяти препаратов. Всего лечение длилось 24 часа, после чего животное 18 месяцев было на восстановлении. Когда специалисты заметили удовлетворительные результаты эксперимента, он был проведен на десятках лягушек. Большинство из тех, кого лечили, резко восстанавливали рост тканей. При этом у многих воспроизводилась почти полностью лапа, включая костную ткань и даже пальцевидные структуры в конце конечности.

"Тот факт, что для запуска многомесячного процесса регенерации требуется лишь кратковременное влияние препарата, предполагает, что лягушки и, возможно, другие животные могут иметь дремучие регенеративные способности, которые можно привести в действие", — отметил профессор Нирош Муруган.

Ученые надеются, что в будущем подобное лекарство можно будет использовать и для лечения людей.

Напомним, на территории Панамы был обнаружен новый вид лягушек. На горе Чуканти, что окружена тропическими лесами, были найдены представители нового вида панамских лягушек. Открытие сделала группа исследователей из бразильского Университета Санта-Крус. Новый вид лягушек был назван Pristimantis gretathunbergae в честь известной экоактивистки из Швеции Греты Тунберг. Представители этого вида имеют небольшие размеры. Самки Pristimantis gretathunbergae в среднем могут достигать размеров около 42 миллиметра, а самцы — 31 миллиметр. Верхняя часть тела животных имеет коричневатый или желтоватый окрас, а нижняя часть более светлая. При этом отмечается, что новый вид лягушек имеет характерные отличия в окрасе от представителей рода, которые населяют Панаму. У Pristimantis gretathunbergae тёмная радужная оболочка глаз и светлая верхняя губа.

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