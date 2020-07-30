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Американские конгрессмены раскритиковали крупные технологические компании

Руководители технологических компаний вместе давали показания в Конгрессе США

сегодня, 12:36
Автор:

Павел Зинченко
Американские конгрессмены раскритиковали крупные технологические компании

Крупнейшие IT-компании мира подверглись жесткой критике во время слушаний в антимонопольном подкомитете Конгресса США, состоявшихся в среду, 29 июля. Об этом сообщает информационный портал DW.

Заседание длилось более пяти часов, на вопросы конгрессменов по видеосвязи отвечали главы Amazon, Apple, Facebook и Google - Джефф Безос, Тим Кук, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи. Никогда прежде они не давали показаний перед конгрессменами вместе.

Председатель подкомитета Дэвид Сиссилин упрекнул концерны в "монопольной власти". "Чтобы расти, доминирующие платформы использовали свое влияние разрушительным, вредным образом", - подчеркнул он. По мнению Сиссилина, некоторые компании необходимо "разделить", деятельность других - "надлежаще регулировать".

По итогам слушаний антимонопольный комитет, который входит в состав юридического комитета, должен разработать рекомендации по регулированию деятельности крупнейших IT-компаний.

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