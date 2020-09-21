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Airbus разрабатывает самолеты с нулевым уровнем выбросов

Airbus будет использовать водород в качестве основного топливного элемента для самолетов

сегодня, 15:33
Автор:

Павел Зинченко

Airbus представил три концептуальных проекта первого в мире коммерческого самолета с нулевым уровнем выбросов, который может быть введен в эксплуатацию к 2035 году. Об этом сообщает Daily Post.

Airbus разрабатывает самолеты с нулевым уровнем выбросов

Каждая из этих различных концепций представляет собой свой подход к достижению полетов с нулевым уровнем выбросов в следующем десятилетии, исследуя различные технологические пути и аэродинамические конфигурации. Объявление было сделано на #ZeroEmissionsDay, чтобы продемонстрировать смелую повестку дня компании и обеспечить участие авиационной отрасли в глобальном диалоге о нулевых выбросах.

"Это исторический момент для сектора коммерческой авиации в целом, и мы намерены играть ведущую роль в самом важном переходе, который когда-либо видела эта отрасль"

Ожидается, что компания Broughton будет в авангарде производства новых крыльев для самолета, выбранного для перехода Airbus к будущему с нулевым уровнем выбросов.

Все эти концепции полагаются на водород в качестве основного источника энергии - вариант, который, по мнению Airbus, имеет исключительные перспективы в качестве чистого авиационного топлива и, вероятно, станет решением для аэрокосмической и многих других отраслей промышленности для достижения климатически нейтральных целей.

Как сообщало издание "Комментарии", Airbus построит космический грузовик для полета на Марс.


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